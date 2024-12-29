Архангельская епархия приглашает педагогов к участию в православном конкурсе

Образовательный отдел Архангельской епархии приглашает педагогов поучаствовать в конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Прием работ на региональный этап завершится 31 марта 2025 года.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

— «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации»;

— «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»;

— «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной веры» (для образовательных организаций с религиозным компонентом);

— «Лучший образовательный издательский проект года».

Познакомиться с документацией можно на сайте konkurs.podvig-uchitelya.ru или в прикрепленном файле.

Напомним, конкурс в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» пройдет уже в 20 раз. Основная его цель — укрепление взаимодействия церковной и светской систем образования в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

Организаторы первого этапа — отдел религиозного образования и катехизации Архангельской епархии, министерство образования Архангельской области и областной институт открытого образования.