Сенатор Иван Новиков: За "Почту России" возьмется "Единая Россия"

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в работе «Почты России». Новый закон направлен на повышение устойчивости почтовой сети, сохранение отделений, прежде всего в сельской местности и труднодоступных территориях, а также на повышение качества услуг для жителей.

Как отметил сенатор от Архангельской области, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Иван Новиков, необходимость реформы назрела давно. Вопросы работы «Почты России» неоднократно поднимались в Совете Федерации, в том числе по обращениям жителей Архангельской области. Итогом этой работы стало принятие закона, который создаёт дополнительные механизмы поддержки федерального почтового оператора.

Одно из ключевых изменений касается доставки официальной корреспонденции. Судебные извещения, письма государственных органов и другие юридически значимые документы теперь будут доставляться исключительно через «Почту России». Одновременно начинается развитие электронного документооборота: появятся электронные почтовые ящики, через которые граждане смогут получать официальные уведомления и документы.

Изменения затронут и сферу жилищно-коммунального хозяйства. Большинство квитанций за ЖКУ будут направляться через портал Госуслуг. При этом пенсионеры, льготники и граждане, незарегистрированные на портале, по-прежнему будут получать бумажные платежные документы. Кроме того, оплачивать коммунальные услуги в отделениях «Почты России» можно будет без банковской комиссии.

Ещё одно нововведение касается многоквартирных домов. Почтовые ящики станут официальным каналом доставки юридически значимых сообщений, а возможность размещения в них посторонней рекламной продукции будет существенно ограничена.

Закон также предусматривает дополнительные меры по укреплению финансовой устойчивости «Почты России». Федеральный оператор получит увеличенное вознаграждение за доставку пенсий и социальных выплат, сможет размещать рекламу на платежных документах, а к обработке, сортировке и перевозке почтовых отправлений смогут привлекаться частные логистические компании. Все это позволит повысить эффективность работы почтовой сети и сохранить доступность услуг для жителей страны.

«Главная задача реформы — обеспечить стабильную работу «Почты России», сохранить отделения и сделать почтовые услуги доступными для жителей всех территорий, особенно небольших населенных пунктов», — подчеркнул Иван Новиков.

В региональном отделении «Единой России» также отметили, что реформа отвечает задачам Народной программы партии по обеспечению доступности связи и социально значимых услуг для жителей всех территорий. Закон позволит сохранить сеть почтовых отделений, устойчивую доставку пенсий, выплат и официальных документов, в том числе в небольших и отдаленных населенных пунктах.