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Форум Народного фронта в Москве принял делегацию из Архангельской области

Форум, приуроченный к четырехлетию проекта "Всё для Победы!", традиционно объединяет неравнодушных людей, для которых помогать фронту стало смыслом жизни.

 Делегация Архангельской области из 12 человек присоединилась к масштабному общероссийскому мероприятию.

 Автоволонтёры, предприниматели, общественники, представители народных полков Поморья перевозят гуманитарные грузы, приобретают для фронта дорогостоящее оборудование и автомобили, ежедневно работают с воинскими частями, оперативно отрабатывая заявки бойцов.

 Их общая задача - подставить плечо ребятам на передовой и их семьям.

 Проект «Всё для Победы» в 2022 году стал значимым для всей страны, он помогает миллионам людей консолидировать свои усилия и искреннее желание в приближении нашей Победы! И Победа будет за нами!

 

14 июль 16:52 | : Политика

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