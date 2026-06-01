Форум Народного фронта в Москве принял делегацию из Архангельской области

Форум, приуроченный к четырехлетию проекта "Всё для Победы!", традиционно объединяет неравнодушных людей, для которых помогать фронту стало смыслом жизни.

Делегация Архангельской области из 12 человек присоединилась к масштабному общероссийскому мероприятию.

Автоволонтёры, предприниматели, общественники, представители народных полков Поморья перевозят гуманитарные грузы, приобретают для фронта дорогостоящее оборудование и автомобили, ежедневно работают с воинскими частями, оперативно отрабатывая заявки бойцов.

Их общая задача - подставить плечо ребятам на передовой и их семьям.

Проект «Всё для Победы» в 2022 году стал значимым для всей страны, он помогает миллионам людей консолидировать свои усилия и искреннее желание в приближении нашей Победы! И Победа будет за нами!