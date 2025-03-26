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Народный фронт проведёт в Москве форум “Всё для Победы!”

Более тысячи активистов со всей страны, проявивших себя в работе по помощи участникам СВО и гражданским лицам, пострадавшим от агрессии ВСУ, соберутся в Москве на форуме “Всё для Победы!”, организованном Народным фронтом.

 Участниками мероприятия станут:

  • военкоры и известные люди, которые распространяют информацию о сборах средств на помощь бойцам, а также доставляют необходимую технику и амуницию на передовую;
  • изобретатели и производители инновационных изделий для бойцов;
  • медики;
  • артисты, выступающие с концертами перед военными;
  • волонтёры, эвакуировавшие мирных жителей в Курской области;
  • неравнодушные жители регионов, собирающие деньги и вещи для помощи передовой;
  • представители организаций, помогающих фронту; 
  • сотрудники корпораций, вносящих вклад в поддержку гуманитарной миссии Народного фронта.

 На площадке национального центра “Россия” пройдёт торжественное мероприятие и концерт, где представители органов власти, артисты и общественные деятели вручат премию “Всё для Победы!” за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. 

 От Архангельской области участие в форуме примут руководитель регионального исполкома НФ Юрий Шалауров, волонтёры Александр Голубин, Василий Сельков и руководитель движения “ZаМир – Архангельск” Светлана Лопаткина.  

 Работа Народного фронта под девизом “Всё для Победы!” стартовала три года назад – в июне 2022 года. Сегодня деятельность по помощи участникам СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов объединяет более 5 миллионов граждан России разного возраста, социального положения, национальностей и конфессий.

03 июль 16:00 | : Политика

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