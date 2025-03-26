Народный фронт проведёт в Москве форум “Всё для Победы!”

Более тысячи активистов со всей страны, проявивших себя в работе по помощи участникам СВО и гражданским лицам, пострадавшим от агрессии ВСУ, соберутся в Москве на форуме “Всё для Победы!”, организованном Народным фронтом.

Участниками мероприятия станут:

военкоры и известные люди, которые распространяют информацию о сборах средств на помощь бойцам, а также доставляют необходимую технику и амуницию на передовую;

изобретатели и производители инновационных изделий для бойцов;

медики;

артисты, выступающие с концертами перед военными;

волонтёры, эвакуировавшие мирных жителей в Курской области;

неравнодушные жители регионов, собирающие деньги и вещи для помощи передовой;

представители организаций, помогающих фронту;

сотрудники корпораций, вносящих вклад в поддержку гуманитарной миссии Народного фронта.

На площадке национального центра “Россия” пройдёт торжественное мероприятие и концерт, где представители органов власти, артисты и общественные деятели вручат премию “Всё для Победы!” за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.

От Архангельской области участие в форуме примут руководитель регионального исполкома НФ Юрий Шалауров, волонтёры Александр Голубин, Василий Сельков и руководитель движения “ZаМир – Архангельск” Светлана Лопаткина.

Работа Народного фронта под девизом “Всё для Победы!” стартовала три года назад – в июне 2022 года. Сегодня деятельность по помощи участникам СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов объединяет более 5 миллионов граждан России разного возраста, социального положения, национальностей и конфессий.