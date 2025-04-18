Детектор и мыло. Очередная гумпомощь уходит из Архангельска "за ленту"

С помощью неравнодушных северян, участвующих в сборе для бойцов СВО из Архангельской области, представители регионального Народного фронта приобрели для военнослужащих Поморья детектор дронов “Булат”.



Умное оборудование позволяет заблаговременно определить прилёты вражеских “птиц” и предупредить личный состав о приближающейся опасности.



А волонтёрам фонда “Победа за нами” мы передали продукты, одежду и средства гигиены от местных предпринимателей, а также 20 маскировочных сетей от народных полков Поморья.



Детектор дронов уже в пути на покровское направление, а гуманитарный груз отправится в ЛНР до конца мая.