Северяне пополнили арсенал бойцов из Поморья

По заявкам военнослужащих с донецкого направления представители Народного фронта приобрели для земляков “за лентой” сразу два дорогостоящих прибора ночного видения.

Общая стоимость тепловизионного монокуляра и такого же прицела превышает 200 тысяч рублей. Эта сумма была отправлена продавцу оборудования из средств регионального сбора “Всё для Победы!”: pobeda.onf.ru/requiremen..., который уже четвёртый год пополняют неравнодушные жители и предприятия Архангельской области.

На минувшей неделе умную технику для сослуживцев забрал боец с позывным “Беломор”. Он напомнил, что оба прибора ночного видения незаменимы на передовой, ведь они не только дают критическое преимущество нашим ребятам, но и обеспечивают безопасность их подразделений.

В декабре тепловизоры и комплектующие к ним силами Народного фронта доставят "за ленту". Новое оборудование будет использоваться военными из мобильных огневых групп, работающих на южных направлениях СВО. 

04 декабрь 12:59 | : Политика

