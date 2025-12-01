Северяне пополнили арсенал бойцов из Поморья

По заявкам военнослужащих с донецкого направления представители Народного фронта приобрели для земляков “за лентой” сразу два дорогостоящих прибора ночного видения.



Общая стоимость тепловизионного монокуляра и такого же прицела превышает 200 тысяч рублей. Эта сумма была отправлена продавцу оборудования из средств регионального сбора “Всё для Победы!”: pobeda.onf.ru/requiremen..., который уже четвёртый год пополняют неравнодушные жители и предприятия Архангельской области.



На минувшей неделе умную технику для сослуживцев забрал боец с позывным “Беломор”. Он напомнил, что оба прибора ночного видения незаменимы на передовой, ведь они не только дают критическое преимущество нашим ребятам, но и обеспечивают безопасность их подразделений.



В декабре тепловизоры и комплектующие к ним силами Народного фронта доставят "за ленту". Новое оборудование будет использоваться военными из мобильных огневых групп, работающих на южных направлениях СВО.