Финансисты Поморья отправили на СВО три терминала для доступа к Интернету

Представители Управления федерального казначейства по Архангельской области и НАО передали в региональный Народный фронт высокоточное оборудование для земляков “за лентой”.



Умную технику за 311 тысяч рублей приобрели при участии Народного фронта Поморья. Она предназначена для воинского подразделения, где служит один из сотрудников областного УФК.



В составе закупки – антенна, три зарядных станции, три устройства связи и пять кабелей питания для них.



Новое оборудование предназначено для оперативной связи между воинскими частями. Оно может использоваться для управления БПЛА, мгновенного получения информации о месте нахождения противника и нанесения ударов по вражеским силам. Эта техника позволит парням оперативно взаимодействовать со всеми службами, находящимися на передовой.



Управление федерального казначейства по Архангельской области и НАО является партнёром регионального НФ с самого начала спецоперации. Коллеги помогают военнослужащим Поморья с февраля 2022 года.



В ближайшее время представители регионального Народного фронта доставят терминалы доступа к Интернету на запорожское направление.