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Народный фронт Поморья пополнил арсенал техники бойцов СВО новым "Булатом"

Общественники привезли на передовую очередную партию оборудования в две воинские части на донецкое направление.

 Спецназовцам при поддержке неравнодушных северян, участвующих в сборе для бойцов СВО из Архангельской области, Народный фронт приобрел и доставил детектор дронов “Булат”. Умное оборудование позволяет своевременно обнаружить и уничтожить "птицу" противника и сохранить жизни бойцов при выполнении боевых задач.

 А морпехам представители президентского движения передали сварочный аппарат, необходимый для срочных ремонтных работ автотранспорта и оборудования.

 Наши бойцы передают слова благодарности жителям Поморья за оказанную помощь и поддержку.

  

 

14 июль 15:25 | : Политика

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