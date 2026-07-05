Народный фронт Поморья пополнил арсенал техники бойцов СВО новым "Булатом"

Общественники привезли на передовую очередную партию оборудования в две воинские части на донецкое направление.

Спецназовцам при поддержке неравнодушных северян, участвующих в сборе для бойцов СВО из Архангельской области, Народный фронт приобрел и доставил детектор дронов “Булат”. Умное оборудование позволяет своевременно обнаружить и уничтожить "птицу" противника и сохранить жизни бойцов при выполнении боевых задач.

А морпехам представители президентского движения передали сварочный аппарат, необходимый для срочных ремонтных работ автотранспорта и оборудования.

Наши бойцы передают слова благодарности жителям Поморья за оказанную помощь и поддержку.