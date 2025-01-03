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Бойцы-северяне получили из дома улучшенный определитель дронов

По заявке одного из воинских подразделений представители президентского движения приобрели и передали военнослужащим детектор дронов «Булат» нового поколения.

В комплекте к аппаратуре, отслеживающей прилёты вражеских «птиц», идут часы. Сигнал о приближающейся опасности поступает именно на них, что очень удобно, ведь руки у бойцов остаются свободными. 

Также в детектор встроен ретранслятор: к одному комплекту оборудования можно купить сразу несколько часов, сэкономив средства и обеспечив безопасность большему количеству человек.

 Народный фронт продолжает сбор: pobeda.onf.ru/requiremen... для покупки оборудования бойцам из Архангельской области. Ваша поддержка приближает Победу!

28 январь 12:48 | : Политика

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