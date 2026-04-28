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Ломоновский ДК на пути к преображению

Рассказывает глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Капремонт фасада Ломоносовского ДК стартовал, и сегодня мы провели на объекте выездное совещание. 

 На обновление внешнего облика здания из федерального бюджета по нацпроекту «Семья» выделено порядка 80 млн рублей. Эти средства Архангельск получил, победив в конкурсе. 

 Одна из главных задач - сохранить исторический облик ДК, поэтому цветовые решения останутся прежними. Также сохранятся геометрический рисунок и барельеф, а в дополнение планируем архитектурную подсветку. 

 В июне подрядчик приступил к первому этапу – в этом году работы проводятся с тыльной стороны.

 Большой объем предстоит выполнить в следующем сезоне: это лицевая часть здания, входная группа, а также ступени и площадки на подходе к крыльцу. Именно двухлетний контракт позволяет качественно выполнить работы по фасадной штукатурке и отделке. Их важно проводить в теплое время года. 


 

Сроки ремонта буду держать на личном контроле, поскольку Ломоносовский ДК – это важный объект для жителей округа Варавино-Фактория. Также за реализацией проекта будет следить депутат фракции «Единая Россия» в Гордуме Рим Калимуллин. 

 

08 июль 16:12 | : Политика / Экономика

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