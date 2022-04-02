Дмитрий Морев: Школа №22 вернется к работе по расписанию

Эту духоподъемную новость глава Архангельска сообщил в своем паблике ВК:
- На территории школы № 22 я встретился с подрядчиками, которые занимаются благоустройством и установкой универсальной спортплощадки. 1 сентября школа откроется, ученики вернутся за парты в родное здание!
Строители успевают завершить первый этап благоустройства к началу учебного года: будут новые подходы из тротуарной плитки, газоны, озеленение. Заказано оборудование для спортивной площадки, после его установки благоустройство продолжится с тыльной стороны здания.
Дополнительно поручил департаменту образования организовать архитектурную подсветку здания школы, чтобы территория была освещена.
Рядом со школой благоустраивается сквер, поэтому в следующем году считаю необходимым сделать дополнительный вход на территорию образовательного учреждения со стороны нового сквера. Ребята смогут после уроков или на переменах выходить в сквер.
И, конечно, нельзя оставить без внимания дорогу по проспекту Советских космонавтов. Планируем включить ее в работы по нацпроекту БКД на 2023-2024 годы.