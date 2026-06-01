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"Бобер" из Архангельска едет на помощь бойцам СВО

Народный фронт доставил защитникам Донбасса особую партию помощи, в которой стальная мощь техники объединилась с искренним детским теплом.

“Заряженный” привет от земляков – новенький и шустрый мотоцикл – получил боец из Вельского округа с позывным “Бобр”. Вельчанин благодарит северян за скорость, которая на фронте спасает жизни и помогает крушить врага.

А разведчики 56-го батальона спецназа уже разбирают коробки от самых маленьких северян. Ученики, родители и педагоги архангельской гимназии № 3 и школы № 82 прислали огромную партию гуманитарки: влажные салфетки, носки, мыло, зубную пасту, принадлежности для бритья и средства от мошкары. Всё, что делает походный быт бойцов комфортнее.

Каждая посылка из дома напоминает нашим героям, ради кого они сегодня держат рубежи. Благодаря сплочённости жителей Поморья и доставке Народного фронта парни чувствуют железную опору за своей спиной. Спасибо, любимый Север!



25 июнь 12:03 | : Политика

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