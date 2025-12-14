Из Поморья дети и взрослые шлют подарки в зону СВО

В Народный фронт пришли маленькие жители Архангельска Денис и Валерия Морозовы. Вместе с родителями дети собрали несколько килограммов сладостей для наших защитников, которые в эти минуты охраняют рубежи новых регионов России.



Не остались в стороне и взрослые. Павел из областного центра помогает своим “за лентой” с 2022 года. На этот раз он приготовил для бойцов 61 бригады морской пехоты четыре рулона кабеля, а к ним – две коробки разъемов, штекеров и прочих сопутствующих деталей.



А руководитель магазина промтоваров Антон Вашуков решил купить новые, мощные рации. Они помогут парням слышать друг друга, координировать действия и быть еще эффективнее.



Каждая посылка, каждый жест заботы – бесценны. Помощь от северян Народный фронт уже доставил адресатам.