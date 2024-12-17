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Бойцы спецподразделения из Архангельска получили помощь от земляков

Военнослужащие пришли в штаб Народного фронта, чтобы забрать гуманитарный груз, сформированный по заявке их командования, и доставить его к сослуживцам на луганском направлении. 

Представители президентского движения передали защитникам Донбасса новый бензогенератор, одеяла из лебяжьего пуха и изотермические накидки для обогрева и переноски раненых солдат. Помимо этого, бойцы спецподразделения получили мыло, влажные салфетки, зубную пасту и другие средства гигиены, а также носки и предметы нижней одежды. 

В ближайшее время помощь от жителей Поморья отправится к нашим ребятам в зоне СВО. Присоединяйтесь к сбору средств для бойцов из Архангельской области: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya! Всё для Победы! Всё для России!

12 январь 10:59 | : Политика

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