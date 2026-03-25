Железный десант из Поморья отправился на Донбасс

Народный фронт подготовил бойцам СВО новую партию посылок от жителей региона. С помощью ветеранов, бизнеса, школьников и сотен северян к нашим защитникам отправился внушительный арсенал технических средств и гуманитарной помощи.



Главной силой этой отправки стала маневренная техника – три мотоцикла и надёжный внедорожник “Нива Шевроле”, которые очень нужны штурмовым подразделениям на передовой.



Техническую часть дополнили генераторы для энергоснабжения блиндажей, а медицинскую – дефицитные лекарства, фиксирующие бинты и перевязочные пакеты.



Особую радость бойцам доставят коробки со сладостями, бережно собранные архангельскими школьниками, и трогательные письма от юных северян, которые наши воины всегда хранят под бронежилетами как самые ценные обереги.



Каждая деталь этого груза пропитана заботой родного Севера. Благодаря сплоченности земляков парни “за лентой” чувствуют мощную поддержку (https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya) из дома и уверенно идут вперед.