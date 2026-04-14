"Единая Россия" проверила Архангельск на готовность к детскому летнему отдыху

В Архангельске продолжается мониторинг организации летнего отдыха детей, инициированный «Единой Россией». Очередная выездная проверка была посвящена работе лагерей дневного пребывания, открытых на базе образовательных и спортивных учреждений города.

В состав комиссии вошли депутаты Архангельской городской Думы, представители Главного управления МЧС России по Архангельской области, «Молодой Гвардии Единой России», «Движения Первых» и общественных организаций.

Участники мониторинга посетили гимназию №3, школы №9, №11, №20 и №36, а также центр «Архангел» и Спортивную школу №1, где в настоящее время организованы летние смены для детей.

В ходе проверки особое внимание было уделено вопросам безопасности, состоянию помещений и прилегающих территорий, организации досуга, а также созданию комфортных условий для пребывания школьников.

В региональном отделении партии отметили, что контроль за работой детских оздоровительных площадок и лагерей является важной частью летней мониторинговой кампании, направленной на обеспечение безопасного и качественного отдыха детей. Также партийцы получают множество предложений в Народную программу «Единой России» по организации этой сферы.

Все замечания, выявленные в ходе проверки, будут направлены в профильные организации для оперативного устранения.



