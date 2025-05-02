Для архангельских школьников начинают работать лагеря дневного пребывания

Более 5,5 тысяч детей Архангельска проведут первый месяц каникул в лагерях дневного пребывания. Об этом поведал глава городской администрации Дмитрий Морев:



- Со 2 июня начнет работу 71 площадка. 60 лагерей организуем на базе образовательных организаций, 9 – при спортивных школах города. Еще две площадки будут работать на базе частных образовательных учреждений.



Во всех лагерях с дневным пребыванием при муниципальных учреждениях детей будут кормить бесплатно дважды в день – средства на эти цели мы предусмотрели в бюджете.



Практика прошлого лета показывает популярность тематических лагерей: дети посвящают первый месяц каникул любимому делу. Журналистика, юные инспекторы дорожного движения, краеведение, рисование, техническое творчество – вариантов предлагаем много.



Для ребят из спортшкол смена на площадке - это возможность продлить тренировочный сезон. А в дополнение – посетить творческие мастер-классы, музеи, кино.



На о. Краснофлотский традиционно развернется круглосуточный палаточный лагерь «Архангел». За три смены здесь отдохнут и получат новые знания 360 юных архангелогородцев.

Пусть лето наших школьников будет интересным и полезным!



