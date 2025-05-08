Лагеря дневного пребывания в Архангельске: хорошо, но можно и лучше

Сегодня в рамках рабочей поездки городские депутаты ознакомились с тем, как работают лагеря дневного пребывания детей при образовательных учреждениях.



Городские депутаты во главе с председателем комиссии по социальным вопросам городской Думы Сергеем Сорокиным посетили гимназию №3 и среднюю школу №36.



По словам начальника отдела общего и дополнительного образования департамента образования городской Администрации Натальи Кудряшовой, общий охват дневных лагерей составляет порядка 5580 детей. Финансирование ежегодно растет, и в 2025 году размер средств областного и городского бюджетов на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей составляет более 43 млн рублей, из них 66% – средства городского бюджета.



«Это позволяет ежегодно увеличивать охват детей, организовывать подвоз, выплачивать достойную заработную плату воспитателям, и в текущем году учреждениям централизовано выделено финансирование на акарицидные и барьерные обработки», — рассказала народным избранникам Наталья Игоревна.



С 2016 года летняя кампания организована учреждениями дополнительного образования в рамках муниципального задания по оказанию муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи. Важно - услуга предоставляется родителям бесплатно.



В городе открыто с начала июня - порядка 60 лагерей дневного пребывания детей со средней продолжительностью 18 дней.



Каждый лагерь имеет профиль (волонтерский, профориентационный, физкультурно-спортивный, технический, военно-патриотический, туристско-краеведческий, арктический, добровольческий и т.д.). В рамках профиля разработаны программы лагеря, в том числе с учетом проведения Дней единых действий.



В 2025 году впервые функционируют профильные смены Движения Первых в 10 учреждениях. Программы смен и программы воспитательной работы лагерей сформированы исходя из этого. Остальные лагеря проводят День Первых.



Особое внимание уделено обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. Всего количество таких детей в 2024 году составило 1195 человек. Следует отметить, что значительно выросло количество детей участников специальной военной операции.



На летних площадках обучающиеся среднего и старшего звена могут попробовать себя в качестве наставников (вожатых). Это сделано для того, чтобы увеличить количество обучающихся, задействованных в рамках летней кампании.



Непосредственно в гимназии №3 депутаты посетили праздничное мероприятие «Я люблю тебя, Россия».



Куратор лагеря Наталья Заборская рассказала, что лагерь с дневным пребыванием детей функционирует с 02 июня 2025 года по 27 июня 2025 года (18 дней, 5 дней в неделю), режим работы: 8:30-14:30, охват – 150 детей, сформировано 6 отрядов (3 отряда – 7-9 лет, 2 отряда – 10-12 лет, 1 отряд – 13-14 лет). У лагеря определен одаренный профиль, также в рамках площадки реализуется краткосрочная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Орлята России".



Кроме этого, члены комиссии смогли ознакомиться с условиями пребывания, организацией питания и другими условиями пребывания детей.



По словам депутата Александра Кузнецова, качество предоставляемых услуг – на очень высоком уровне. Дети находятся в комфортных условиях, организовано качественное питание и интересные мероприятия. «Особенно радует, что школьники могут посещать разнообразные культурные программы, что способствует их всестороннему развитию и отдыху», – рассказал Александр Сергеевич.



В средней школе №36 городские депутаты попали на мероприятие «Веселые пожарные старты».



Куратор лагеря Татьяна Ежова рассказала об условиях пребывания подопечных. Лагерь с дневным пребыванием детей функционирует с 02 июня 2025 года по 23 июня 2025 года (18 дней, 6 дней в неделю), режим работы: 8:30-14:30, охват – 175 детей, сформировано 5 отрядов (2 отряда – 7-8 лет, 1 отряд – 9-10 лет, 1 отряд – 11-13 лет, 1 отряд – 14-17 лет).



У лагеря определен краеведческий профиль, также в рамках площадки реализуются краткосрочные общеразвивающие программы "Детская веранда", "Безопасное детство", "Дельфин" художественной, естественно-научной, социально-гуманитарной направленностей.



По словам депутата Ольги Шананиной, радует, что школьники могут посетить различные мероприятия, организована разнообразная тематическая программа.



Народный избранник Сергей Чанчиков высоко оценил организацию питания школьников в лагерях дневного пребывания. Он отметил, что питание соответствует всем санитарным нормам и стандартам, а меню разнообразно и сбалансировано. «Особое внимание уделяется качеству продуктов, их свежести и приготовлению блюд», — рассказал Сергей Андреевич.



По словам председателя комиссии по социальным вопросам Архангельской городской Думы Сергея Сорокина, по организации детских школьных площадок вопросов нет.



«Мы рады, что наши дети могут посещать разнообразные мероприятия и участвовать в культурной программе. Организация детских школьных площадок на высоком уровне, и это видно. Важно, чтобы у каждого ребенка была возможность интересно и с пользой провести время в летние каникулы. Депутаты продолжат контролировать и поддерживать эту важную работу», — резюмировал итоги поездки Сергей Эдуардович.



