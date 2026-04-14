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Архангельские депутаты проверили готовность летних школьных лагерей

В рамках рабочей поездки члены комиссии по социальным вопросам городской Думы депутаты ознакомились с тем, как работают лагеря дневного пребывания детей при образовательных учреждениях. 

 Народные избранники Екатерина Попова, Кристина Саблина, Михаил Орлов, Ольга Шананина и Светлана Алефиренко во главе с председателем комиссии Сергеем Сорокиным посетили гимназию №3 и средние школы №9 и 36.

 По словам директора департамента образования городской Администрации Светланы Базановой, в этом году в городе действуют 61 лагерь дневного пребывания, организованных департаментом образования. "Всего в летних программах участвуют более 5 тысяч детей, что немного больше, чем в прошлом году. Особое внимание уделяется профильным сменам, связанным с "Движением Первых", где ребята занимаются по специально разработанным направлениям, охватывающим образование, экологию, туризм и безопасность", - рассказала Светлана Олеговна.

 С 2016 года летняя кампания организована учреждениями дополнительного образования в рамках муниципального задания по оказанию муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи. Важно - услуга предоставляется родителям бесплатно.

 Депутаты ознакомились с условиями пребывания детей, организацией питания и досуга. Они пообщались с вожатыми и ребятами, узнали о проводимых мероприятиях и прокомментировали итоги поездки.

 Михаил Орлов, заместитель председателя комиссии по социальным вопросам городской Думы:
 - Радует, что ребята на площадках активно вовлечены: занимаются рисованием, пением, спортом, робототехникой, изучают правила управления самокатом и многое другое. При этом не забывают и про северную культуру — учатся делать каргопольские тетерки. В 36-й школе открыли доступ на спортплощадку для жителей микрорайона. Везде сделан ремонт, условия для занятий созданы. С учётом центрального расположения школ снижения числа детей не ожидается, так что все активности будут востребованы и в будущем

 Екатерина Попова:

 Самое яркое впечатление после нашей поездки – это то, с какой любовью к своему делу сотрудники всех образовательных учреждений, которые мы посетили, относятся к тому, что они делают. Как они искренне хотят наполнить программу, которая будет для детей максимально интересна, максимально полезна. Как они нежно и заботливо создают пространство, в котором находятся наши дети. Как они, проходя, не знаю, какие то невероятные сложности, находят деньги, для того, чтобы купить новое оборудование, сделать кабинет еще комфортнее, или какие-то новые активности сделать.

 Ольга Шананина подчеркнула значимость пришкольных лагерей для семей:
 - Огромным подспорьем для родителей являются пришкольные летние лагеря. Поездка по учреждениям показала нам, что у воспитанников максимально насыщенная программа, вкусная еда и безопасная среда, поэтому родители могут быть спокойны за своих деток.

Светлана Алефиренко:

 - После проверки школ социальной комиссией стало ясно, что оздоровительные площадки очень эффективны и популярны среди детей. Ребята довольны, заняты интересными делами и находятся под наблюдением. Питание организовано на хорошем уровне, отзывы положительные. Программа досуга насыщенная: творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия, поездки в кино, музеи и театры. Лагеря доступны для всех семей, расходы на содержание и питание берет на себя муниципалитет. Количество мест постоянно растет, что свидетельствует о доверии родителей. 

Саблина Кристина:
 - Отмечу, что ребятам на площадках действительно нравится: они с увлечением занимаются творчеством, с радостью бегают на спортивные занятия и ярко выражают интерес на мастер-классах. Дети с удовольствием посещают библиотеку и с интересом смотрят фильмы — атмосфера живая, дружелюбной и тёплой. Питание организовано сбалансированно и учитывает возрастные потребности, а медицинский кабинет обеспечивает необходимую помощь и спокойствие для родителей и педагогов. Меры безопасности соблюдаются: дежурства, пропускной режим и пожарная профилактика на должном уровне. Радует, что программа смены развивает творческие и физические способности детей, даёт им новые впечатления и хорошее настроение. Продолжим поддерживать такие достойные условия, чтобы лето оставляло у ребят только тёплые воспоминания.

 По словам председателя комиссии по социальным вопросам Архангельской городской Думы Сергея Сорокина, по организации детских школьных площадок вопросов нет. 

 «По итогам поездки можно говорить о том, что администрацией города проводится системная работа по организации летних лагерей на территории образовательных организаций и спортивных школ Количество детей, которые получают возможность их посещения, ежегодно растёт, программы становятся более разнообразными и насыщенными. Всё это работает на благо детей и их родителей", - резюмировал итоги поездки Сергей Эдуардович. 

 Депутаты заверили, что продолжат оказывать поддержку инициативам, направленным на создание комфортных и развивающих условий для детей в летний период.


19 июнь 09:49 | : Политика

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