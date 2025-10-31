Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморье послало бойцам СВО полтонны тепла

Делегация Народного фронта направилась на территории новых регионов России, чтобы доставить военнослужащим из Архангельской области более 500 килограммов гуманитарной помощи от земляков и передать бойцам пять автомобилей для выполнения оперативных задач их подразделений.

Четыре легковушки и бортовой УАЗ загрузили гуманитарной помощью, собранной коллективами органов власти, медицинских и образовательных организаций, представителей бизнеса и простых северян.

Это мощные дизель-генераторы, печки-буржуйки от жителей города Кингисеппа, средства реабилитации от центра “Меридиан”, лекарства, перевязочные материалы, консервы и сладости от ребят и педагогов архангельской школы № 82, окопные свечи и кондитерские изделия от воспитанников и наставников Архангельского губернаторского морского кадетского корпуса, обезболивающие препараты и дорогостоящие беспилотники, купленные за счёт сбора для бойцов из нашего региона.

Особой частью ценного груза также стала посылка от воспитанников и учителей северодвинской школы № 2, которые передали нам детские открытки, рисунки, тёплые письма со словами поддержки и мягкую игрушку для выпускника учреждения – военнослужащего Дмитрия из города корабелов.

Представители Народного фронта передадут автомобили с гуманитарной помощью в воинские части Донбасса до конца этой недели.  

17 декабрь 12:42 | : Политика

Без пороху быть опасно. Из прошлого Поморья
Такие же, как мы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20