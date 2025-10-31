Поморье послало бойцам СВО полтонны тепла

Делегация Народного фронта направилась на территории новых регионов России, чтобы доставить военнослужащим из Архангельской области более 500 килограммов гуманитарной помощи от земляков и передать бойцам пять автомобилей для выполнения оперативных задач их подразделений.



Четыре легковушки и бортовой УАЗ загрузили гуманитарной помощью, собранной коллективами органов власти, медицинских и образовательных организаций, представителей бизнеса и простых северян.



Это мощные дизель-генераторы, печки-буржуйки от жителей города Кингисеппа, средства реабилитации от центра “Меридиан”, лекарства, перевязочные материалы, консервы и сладости от ребят и педагогов архангельской школы № 82, окопные свечи и кондитерские изделия от воспитанников и наставников Архангельского губернаторского морского кадетского корпуса, обезболивающие препараты и дорогостоящие беспилотники, купленные за счёт сбора для бойцов из нашего региона.



Особой частью ценного груза также стала посылка от воспитанников и учителей северодвинской школы № 2, которые передали нам детские открытки, рисунки, тёплые письма со словами поддержки и мягкую игрушку для выпускника учреждения – военнослужащего Дмитрия из города корабелов.



Представители Народного фронта передадут автомобили с гуманитарной помощью в воинские части Донбасса до конца этой недели.