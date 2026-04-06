Либерал-демократы предлагают продлить режим налогообложения самозанятых на 10 лет

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий внес законопроект, в котором предложил сделать режим налога на профессиональный доход (НПД) бессрочным и закрепить его условия минимум на 10 лет вперед, сообщает портал «Самозанятость. онлайн».

«Многие самозанятые опасаются, что после окончания экспериментального периода может вырасти число проверок и увеличиться административная нагрузка. В этой связи мы считаем, что нужно совершенствовать систему. Во-первых, сделать режим налога на профессиональный доход бессрочным и подтвердить его условия минимум на 10 лет вперед», - сказал Слуцкий, выступая на пленарном заседании.

Во-вторых, продолжил депутат, следует «увеличить порог дохода самозанятых до 3,4 млн рублей, это цифра рассчитана экспертами, так как с учетом инфляции сегодняшний порог дохода самозанятых не соответствует реальности».

Кроме того, необходимо уточнение критериев, по которым будет определяться злоупотребление со стороны работодателей, сказал Слуцкий.

Еще одна актуальная мера поддержки, по его мнению, предоставление льготы на временное освобождение от уплаты налога при рождении ребенка для самозанятых женщин.

«Последнее – снизить НДФЛ до 6% для работников обрабатывающей промышленности на доходы до 2,4 млн рублей в год. Снижение ставки уменьшит стимулы к подмене трудовых отношений с самозанятостью, а также увеличит привлекательность производственных профессий», - рассказал Слуцкий.

По его убеждению, самозанятые – это «в том числе социальная опора России из людей, которые выбрали честный труд». По данным парламентария, свыше 1 млн человек работают в сфере ремонта, свыше 1 млн – в IT –сфере, полмиллиона – в индустрии красоты.

Он также предупредил, что повышение налоговой нагрузки на самозанятых может привести к негативным последствиям – часть граждан либо прекратит работать в этом режиме, либо уйдет в «тень».

27 май 08:30 | : Политика / Экономика

