Самозанятые Архангельской области могут не беспокоиться. Изменения в законах

В этом году в силу вступили новые нормативные акты, которые касаются деятельности самозанятых. Стало больше налоговых режимов для перехода с самозанятости, появился реестр компаний с нелегальной занятостью, по которому их можно проверить перед началом сотрудничества.
Эксперты hh.ru подготовили выжимку основных изменений, которые коснуться данной категории работников, а также выяснили, насколько популярна самозанятость в регионах СЗФО.
Аналитика показывает, что за последний год в целом по стране работодатели стали на четверть чаще (+26%) размещать вакансии, доступные самозанятым, за последний год число подобных предложений в целом по РФ превысило 235 тыс. В свою очередь в регионах СЗФО число предложений о сотрудничестве для самозанятых превысило 30 тыс., что на треть (+29%) превышает показатели двухлетней давности.
Сильнее всего спрос на самозанятых в СЗФО вырос в НАО (+76% предложений), Вологодской области (+75%), Псковской области (+57%), а также Новгородской области (+48%). Наименьший рост потребности в самозанятых за год есть в Ленобласти (+0,4% новых вакансий).
Средний возможный доход, который указывают для самозанятых СЗФО, превышает 47 тыс. рублей, что на 7% больше, чем два года назад. При этом интересно, что несмотря на минимальный спрос наибольший доход самозанятым в СЗФО готовы платить работодатели из Ленобласти (89,5 тыс. рублей, что на 14% больше, чем двумя годами ранее). Также в тройку самых щедрых для самозанятых в СЗФО оказались Карелия (87 тыс.) и Мурманская область (84 тыс.).
Регион
2023
2024
Динамика за год
Архангельская область
52 800 ₽
61 300 ₽
16%
Вологодская область
59 600 ₽
55 500 ₽
-7%
Калининградская область
59 100 ₽
60 100 ₽
2%
Ленинградская область
78 400 ₽
89 500 ₽
14%
Мурманская область
65 900 ₽
84 600 ₽
28%
Ненецкий АО
45 000 ₽
60 000 ₽
33%
Новгородская область
67 100 ₽
60 100 ₽
-10%
Псковская область
58 100 ₽
53 000 ₽
-9%
Республика Карелия
72 200 ₽
87 300 ₽
21%
Республика Коми
58 000 ₽
65 800 ₽
13%
Санкт-Петербург
76 900 ₽
87 100 ₽
13%
Какие изменения ждут самозанятых?
Росстат будет собирать статистические данные о самозанятых со статусом ИП
С 1 января 2025 года самозанятые со статусом ИП должны представлять статистическую отчётность — для остальных самозанятых ничего не изменится.
Вручную отправлять ничего не нужно. Данные будут автоматически поступать в Росстат из административных источников, например Федеральной налоговой службы (пояснение Минфина в письме от 04.12.2024 № 03-11-11/122074).
Как и раньше, все плательщики налога на профессиональный доход (НПД) должны заявлять свой доход и уплачивать налоги до 28 числа следующего месяца.
Стало больше налоговых режимов, на которые могут перейти самозанятые
До 2024 года самозанятые могли перейти на два налоговых режима — УСН или ЕСХН. С 2025 года можно перейти на УСН, ЕСХН, ПСН или АУСН.
В каких случаях самозанятому на НПД нужно менять правовую форму и налоговый режим:
Самозанятые смогут проверить до начала сотрудничества, нарушала ли компания трудовое законодательство
С 1 января 2025 года Федеральная служба по труду и занятости начала вести список работодателей, нарушивших с этой даты трудовое законодательство. Позже этот реестр станет доступен на сайте Роструда всем пользователям. Работодатель попадёт в список, если, например, не заключит с сотрудником трудовой договор или вместо трудового договора неправомерно оформит гражданско-правовой.
Самозанятый сможет проверить перед началом сотрудничества с компанией, нет ли её в списке нарушителей. Если организация в нём окажется, можно детальнее изучить отзывы о ней и задать дополнительные вопросы об условиях сотрудничества — убедиться, что компания не пытается оформить трудовые отношения как гражданско-правовые.
В договоре между самозанятым и компанией не должны быть прописаны условия, указывающие на трудовые отношения:
Если договор содержит подобные пункты, значит, работодатель должен скорректировать их либо нанять вас в штат и оформить трудовые отношения.
Лимит годового дохода может вырасти до 3,6 миллиона рублей
В 2024 году лимит дохода самозанятого за 12 месяцев составлял 2,4 миллиона рублей. На февраль 2025 года цифра пока та же — изменения в законе ещё не приняты. Но лимит может быть увеличен до 3,6 миллиона рублей. В дальнейшем его планируют повышать ещё больше:
(фото с https://texterra.ru)