Архангелогородцы почтили память погибших в Старобельске

Страшная трагедия в Старобельске – украинские беспилотники атаковали общежитие педагогического колледжа в Луганской народной республике. Под завалами погиб 21 человек. Сейчас в зоне специальной военной операции работает гуманитарная миссия волонтерского движения «Ангелы фронта». Архангелогородцы изменили маршрут и побывали в Старобельске чтобы почтить память погибших.

Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ночь на 22 мая. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Здания были серьезно разрушены. С первых часов на месте работали спасатели МЧС, медики, правоохранительных органов и волонтеры. По официальным данным погиб 21 человек, в основном – девушки, будущие педагоги. 42 человека получили ранения.

В эти дни жители Старобельска приходят к стихийному мемориалу, который расположен недалеко от разрушенного здания общежития колледжа. Идут семьями, с детьми, несут цветы и мягкие игрушки в знак траура о погибших студентах. У многих на глазах слезы. Под завалами оборвались детские мечты, планы, разговоры с родителями, несданные зачёты, сообщения «я дома», звонки друзьям и простое человеческое будущее. Плачет и сама природа – в Старобельске идет дождь. Киевский режим вновь совершил очередное чудовищное преступление.

- Украина, она сволочь такая. Даже не верят, что дети погибли. Это вообще за гранью! Я когда подъехала, как раз горело. Спросила у женщины: «Что здесь случилось?» Она говорит: «Ждёт ребёнка». То ли живой, говорит, то ли неживой, и она плачет. Это не передать словами, - поделилась жительница Старобельска Вера.

Вместе с жителями Старобельска скорбь по погибшим разделили и архангелогородцы. Члены волонтерского объединения «Ангелы фронта», находящиеся с очередной гуманитарной миссией в зоне специальной военной операции, возложили цветы к мемориалу и почтили память жертв террористического акта ВСУ, которому нет и не может быть оправданий.

- Мы находимся неподалёку от общежития, куда нанес удар укрофашистский террористический режим, и где находились молодые люди. Здесь нет ни одного военного объекта. Это точно террористический акт против мирного населения. Логике не поддаётся никакой. Дождь идёт, погода скорбит вместе с нами. Скорбим вместе со всеми семьями погибшими, пострадавшими, возложили цветы, зажгли лампады. Сейчас со скорбью на сердце продолжим путь, - рассказал член волонтерского движения «Ангелы фронта» Георгий Губанов.

- Совершенно очевидно, что этот варварский и подлый удар – еще одно свидетельство бесчеловечности тех, кто отдает такие приказы в Киеве. Наши бойцы сейчас на передовой сражаются, чтобы положить этому конец. И мы все – в меру сил, должны поддерживать тех, кто сейчас на фронте. Поэтому «Ангелы фронта» уже в 98-й раз отправились в зону специальной военной операции. Везем медицину и постельное белье для госпиталей, маскировочные сети и дроны, производство которых развернуто в Архангельске, -отметил руководитель волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексей Осмоловский.

Участники гуманитарной миссии движения «Ангелы фронта» уже доставили грузы нашим бойцам в Курской и Белгородской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Впереди Запорожье и Херсонская область.



