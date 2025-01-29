Оборонщики Поморья передали "за ленту" тубусы для обезболивающих препаратов

Представители АО "СПО “Арктика” принесли в региональный Народный фронт первую партию из 30 ампульниц для шприцов с обезболивающим препаратом.



Пластиковые тубусы они сделали сами с помощью 3D-принтера. Такие футляры для обезболивающих уколов очень удобно использовать в полевых условиях: ампульницы можно носить на плече, в кармане, на ремне, крепить на рюкзаки и жилетки-разгрузки.



Помимо этого, работники предприятия изготовили приспособления для удобства и ускорения снаряжения патронами автоматов Калашникова и ручных пулемётов.



Все “приспособы” для земляков Народный фронт уже в апреле доставит парням на донецкое направление. Присоединяйтесь к сбору для бойцов из Архангельской области: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya!