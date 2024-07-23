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В Архангельской области проводится сбор "Крышечек во благо"

За лето сотрудники Архангельского филиала Рослесинфорга собрали и сдали на переработку более 160 кг макулатуры, сотни пластиковых «крышечек на благо» и батареек. 

Архангельский филиал Рослесинфорга вносит свой вклад в экологию не только благодаря своей профессиональной деятельности по учету лесов, но и участвует в экологических акциях региона. Здесь постоянно ведут сбор «Крышечек на благо», которые исчисляются уже сотнями, а также отработанных батареек. В этом году добавился сбор макулатуры.

«На этот раз мы расширили формат экологической акции: нам удалось собрать и вывезти 160 кг макулатуры. Для первого раза это отличная цифра! Вторичное сырье мы сдаем в организацию «Спектр Плюс», которая помимо макулатуры принимает картон, стеклобой, текстиль, металл, бытовую технику, пленку, различные фракции пластика и даже автомобильные покрышки», - поделилась председатель Молодежного совета Крутова Анастасия.

Архангельский филиал Рослесинфорга своим участием в сборе вторичного сырья демонстрирует пример помощи природе, который может реализовать у себя каждый, убеждены в организации.

 

30 август 10:45 | : Будни

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