Северодвинские корабелы прислали штурмовикам под Харьков свои технологии

Одно из градообразующих предприятий Северодвинска вновь передало в Народный фронт партию помощи.



То, что у наших бойцов расходится, как горячие пирожки: пластиковые пулемётные ленты, ампульницы для обезболивающих препаратов, машинки Ракова для усиления боевого потенциала подразделений и турникеты для поддержки ребят до прихода медиков.



Всю продукцию коллектив по традиции изготовил с помощью современных 3-D-принтеров.



“За ленточкой” востребованные наработки северодвинских инженеров будут служить для оказания первой и экстренной помощи, быстрого возвращения в строй раненых боевых товарищей и перезарядки пулемётов.



Новинку корабелов – тактические жгуты – опробовал на себе друг Народного фронта, человек, не понаслышке знающий, что такое передовая, подполковник Дмитрий Чичварин. Командир штурмового отряда “Ветер” остался доволен результатом. Теперь партия изделий отправится к его бойцам – северянам на харьковском направлении.