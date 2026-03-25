Северодвинские корабелы прислали штурмовикам под Харьков свои технологии

Одно из градообразующих предприятий Северодвинска вновь передало в Народный фронт партию помощи.

То, что у наших бойцов расходится, как горячие пирожки: пластиковые пулемётные ленты, ампульницы для обезболивающих препаратов, машинки Ракова для усиления боевого потенциала подразделений и турникеты для поддержки ребят до прихода медиков.

Всю продукцию коллектив по традиции изготовил с помощью современных 3-D-принтеров.

“За ленточкой” востребованные наработки северодвинских инженеров будут служить для оказания первой и экстренной помощи, быстрого возвращения в строй раненых боевых товарищей и перезарядки пулемётов.

Новинку корабелов – тактические жгуты – опробовал на себе друг Народного фронта, человек, не понаслышке знающий, что такое передовая, подполковник Дмитрий Чичварин. Командир штурмового отряда “Ветер” остался доволен результатом. Теперь партия изделий отправится к его бойцам – северянам на харьковском направлении.

20 май 14:32 | : Политика

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20