Технологии Севера приходят на передовую СВО

Коллектив АО СПО “Арктика” вновь передал Народному фронту уникальную партию помощи: 100 блоков пулемётных лент, три усиленные машинки Ракова и почти 200 ампульниц для обезболивающих препаратов.

Это не массовая закупка, а точечные, жизненно важные разработки, сделанные специально для наших бойцов.

Спасительные пластиковые детали сотрудники оборонки Северодвинска по традиции выточили на 3D-принтере. Трудились в свободное от работы время, чтобы помочь защитникам Донбасса.

Учли и пожелания земляков на передовой: утяжелили машинки Ракова – для большей надёжности в эксплуатации и бесперебойного снаряжения лент.

Каждое изделие “Арктики” – результат высококлассного мастерства и глубокого понимания того, как сохранить жизнь и повысить эффективность наших парней “за лентой”.

Народный фронт благодарит предприятие за помощь и продолжает сбор для бойцов  

Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике
Суп... есть суп

