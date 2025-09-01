В архангельский Народный фронт продолжают приносить нужные бойцам вещи

На прошлой неделе в Народный фронт обратились сразу несколько наших постоянных партнёров.



Руководитель медицинского центра “Меридиан” Владимир Кононов на этот раз привёз сразу 10 коробок медицинских изделий. В них – шприцы, перчатки, дезинфектанты для обработки операционного поля, а также жгуты для раненых военнослужащих.



️Продолжает поддерживать наших ребят “за лентой” и коллектив Северного производственного объединения “Арктика”. Работники оборонного предприятия вновь напечатали на 3D-принтере детали для ведения боя: четыре машинки Ракова для снаряжения оружия патронами, 50 комплектов одноразовых пулемётных лент и ампульницы для обезболивающих препаратов.



А предприниматель из Вельского округа передал нам два новых бензогенератора для ребят с луганского направления.



В ближайшее время вся полученная помощь отправится к нашим землякам.















