В архангельский Народный фронт продолжают приносить нужные бойцам вещи

На прошлой неделе в Народный фронт обратились сразу несколько наших постоянных партнёров.

Руководитель медицинского центра “Меридиан” Владимир Кононов на этот раз привёз сразу 10 коробок медицинских изделий. В них – шприцы, перчатки, дезинфектанты для обработки операционного поля, а также жгуты для раненых военнослужащих.

️Продолжает поддерживать наших ребят “за лентой” и коллектив Северного производственного объединения “Арктика”. Работники оборонного предприятия вновь напечатали на 3D-принтере детали для ведения боя: четыре машинки Ракова для снаряжения оружия патронами, 50 комплектов одноразовых пулемётных лент и ампульницы для обезболивающих препаратов.

А предприниматель из Вельского округа передал нам два новых бензогенератора для ребят с луганского направления.

В ближайшее время вся полученная помощь отправится к нашим землякам.






21 октябрь 09:00 | : Политика

