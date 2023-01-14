Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заключенные с умелыми руками украсят Музей «Малые Корелы» сувениркой

Сувениры, произведенные в учреждениях УФСИН России по Архангельской области, передали в музей деревянного зодчества "Малые Корелы".

В этом году исполняется 50 лет со дня открытия любимого горожанами и гостями столицы Поморья места под открытым небом. К этой дате здесь готовятся различные выставки и экспозиции. На одной из них будут представлены лучшие работы, изготовленные в подразделениях регионального УФСИН  в рамках смотра-конкурса сувенирной продукции. Это картины, панно, настенные часы и макеты малых архитектурных форм: ветряные мельницы и колодец. Осужденные с особой ответственностью и творчеством подошли к изготовлению выставочных образцов, использовали различные техники изобразительного искусства, выжигание и резьбу по дереву. Лучшие работы сотрудники УФСИН передали представителям музея "Малые Корелы". 

Отметим, что учреждения регионального УФСИН обладают значительным промышленным потенциалом и опытом работы в изготовлении различных видов товаров, а также сувенирной продукции, которая постоянно обновляется. 

10 февраль 10:42 | : Культура

Главные новости


Архангельская область. Зуд переноса
Город, который нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (123)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20