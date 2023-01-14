Заключенные с умелыми руками украсят Музей «Малые Корелы» сувениркой

Сувениры, произведенные в учреждениях УФСИН России по Архангельской области, передали в музей деревянного зодчества "Малые Корелы".

В этом году исполняется 50 лет со дня открытия любимого горожанами и гостями столицы Поморья места под открытым небом. К этой дате здесь готовятся различные выставки и экспозиции. На одной из них будут представлены лучшие работы, изготовленные в подразделениях регионального УФСИН в рамках смотра-конкурса сувенирной продукции. Это картины, панно, настенные часы и макеты малых архитектурных форм: ветряные мельницы и колодец. Осужденные с особой ответственностью и творчеством подошли к изготовлению выставочных образцов, использовали различные техники изобразительного искусства, выжигание и резьбу по дереву. Лучшие работы сотрудники УФСИН передали представителям музея "Малые Корелы".

Отметим, что учреждения регионального УФСИН обладают значительным промышленным потенциалом и опытом работы в изготовлении различных видов товаров, а также сувенирной продукции, которая постоянно обновляется.