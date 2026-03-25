+27. Архангельская область в объятиях майской жары

Единый лесопожарный центр перешел на усиленный режим дежурства. Такое решение приняли в связи с прогнозируемой жаркой погодой и высоким классом пожарной опасности. Подробности от издания «Регион 29»:

- Как сообщили на заседании оперативного штаба по координации тушения лесных пожаров, с 15 мая в регионе установлен пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. По данным Северного УГМС, температура воздуха в ближайшие выходные будет примерно на семь градусов выше климатической нормы.

Заседание штаба провел заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев. Он отметил, что ЕЛЦ обеспечит круглосуточную работу систем видеомониторинга и координацию действий пожарных служб.

По словам директора Единого лесопожарного центра Сергея Иванцова, с начала сезона в лесах региона ликвидированы четыре пожара на общей площади 26 гектаров. Один из последних очагов обнаружили при авиапатрулировании в Онежском лесничестве вдоль линии электропередачи. Возгорание ликвидировали утром 15 мая силами десяти сотрудников ЕЛЦ.

Власти напоминают, что в пожароопасный сезон запрещено разводить костры в хвойных лесах, на торфяниках и участках с сухой травой, оставлять непотушенный огонь, бросать окурки и выжигать сухую растительность рядом с лесами.

О возгораниях жителей просят сообщать в региональную диспетчерскую службу ЕЛЦ, которая работает круглосуточно.

К слову, сегодня, согласно прогнозу Северного УГМС, в Архангельской области потеплеет до +27 градусов.