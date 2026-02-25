Архангельская делегация приняла участие в форуме "Есть результат!"

1 мая в Санкт-Петербурге состоялся отчётно-программный форум Единой России, на котором участники из всех регионов Северо-Западного федерального округа обсудили важнейшие вопросы социальной и экономической политики. Форум стал важным этапом в подготовке обновлённой Народной программы партии, которая направлена на решение насущных проблем граждан и улучшение качества жизни жителей.

Главной темой форума стали вопросы, связанные с развитием здравоохранения, поддержкой семей, усилением социальной политики и укреплением традиционных духовных ценностей. В рамках форума прошли дискуссии и круглые столы по таким ключевым вопросам, как доступность медицинских услуг в малых городах и на селе, поддержка семей с детьми, внедрение современных технологий в медицину и здоровье нации. Эти темы станут основой для дальнейшего совершенствования социальной и экономической политики.

Архангельская область была представлена широкой делегацией, возглавляемой губернатором, секретарём реготделения партии Александром Цыбульским. В делегацию также вошли заместители губернатора, главы городов и округов, сенатор и депутаты, молодогвардейцы, секретари первичных отделений, активисты и сторонники партии.

Одним из значимых событий форума стало выступление председателя Единой России, зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что новая Народная программа партии будет учитывать реальные потребности граждан, а все меры, предложенные на форуме, должны быть направлены на решение конкретных проблем людей.

«В отличие от многих политических сил, наша программа — это не просто красивые слова и обещания. Мы отвечаем за каждое слово, за каждое действие. Все, что мы предлагаем, должно быть воплощено в реальные государственные решения, направленные на улучшение жизни граждан», — отметил Дмитрий Медведев.

Ярким событием пленарного заседания стало выступление координатора Женского движения Единой России в Архангельской области, начальника Заостровской участковой больницы Натальи Флеглер. Она акцентировала внимание на важности создания доступных медицинских услуг, особенно для жителей отдалённых районов. В своём выступлении Наталья Александровна предложила целый ряд инициатив, которые войдут в обновлённую Народную программу партии, включая развитие университетских клиник, обучение школьников основам оказания первой помощи и создание системы комплексной реабилитации для пациентов.

«Для нас особенно важно, чтобы паллиативная помощь стала доступной и качественной для каждого гражданина, независимо от того, где он проживает. Важно не только лечить, но и поддерживать людей на всех этапах их жизни», — отметила Наталья Флеглер.

Форум стал важным шагом на пути к реализации новых инициатив и реформ, направленных на улучшение жизни граждан. Все предложения, поступившие на форуме, будут проанализированы и включены в Народную программу Единой России, которая станет основой для дальнейших реформ в области здравоохранения, социальной поддержки и развития экономики.



