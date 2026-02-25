Архангельские единороссы принимают участие в петербургском форуме

Делегация Архангельской области принимает участие в ключевых событиях форума, посвящённого теме «Здоровая семья».

Среди основных направлений форума — круглые столы на темы: «Молодая семья — фундамент будущего: ценности, здоровье и возможности», «Надежный тыл: комплексная поддержка героев СВО и их семей», «Технологии здоровья: инновации для качества жизни каждой семьи», «Крепкая семья — сильная Россия» и «Здоровье рядом с домом: доступная медицина для каждого члена семьи». Участники обсуждают результаты работы за пять лет и представляют свои инициативы в новую Народную программу.

 «Я предполагаю, что в первую очередь войдут вопросы модернизации системы здравоохранения: это доступность медицинской помощи в удаленных населенных пунктах, это продолжающийся вопрос улучшения качества дорог и связанности территорий. Обязательно красной линией пройдет вопрос продолжения программы переселения из ветхого аварийного жилья. И думаю, что сейчас, в сложившихся внешних экономических условиях, для нас очень важно немного перезагрузить экономику. И мы это слышим от наших жителей уже сегодня», — поделился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.


