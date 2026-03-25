Дмитрий Морев: Сделаем любимый город чище

Итоги апрельских субботников сегодня подвели на городской планерке. Рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Двухмесячник по уборке города стартовал 17 апреля. Только за два первых субботника в наведении порядка приняли участие 4700 архангелогородцев. Самые активные жители – в округе Варавино-Фактория и в Октябрьском округе.

Общими усилиями мы собрали уже 2100 кубометров мусора. Во всех округах проводится работа по вывозу мешков и веток. Объем большой, поэтому требуется время на организацию этой важной составляющей субботников.

Вдоль центральных улиц уборка в основном выполнена. Сейчас необходимо сосредоточиться на второстепенных дорогах: такое поручение на планерке дал департаменту транспорта и округам.

Впереди еще 3 весенних субботника: 30 апреля и 1-2 мая, 7-8 мая и завершающий 15-16 мая. Планируем, что всего в субботниках примет участие более 14 тысяч горожан. Благодарю всех за совместный труд!



