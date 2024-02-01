В Архангельске наводят чистоту к 9 мая

Двухмесячник по уборке города начался еще 12 апреля: первыми приступили к весенним работам коммунальные предприятия. А сейчас массово вышли на субботники коллективы организаций, учреждений, коммерческих предприятий.



В уборке города сегодня принимает участие более 700 человек. Среди тех, кто наводит порядок, и глава Архангельска Дмитрий Морев.



- Главная задача – выполнить основной объем работ до Дня Победы. Завтра многие неравнодушные горожане выйдут во дворы и на общественные территории, чтобы навести чистоту. Приглашаю всех поддержать добрую традицию и присоединиться к субботникам! – обратился Дмитрий Морев.



Ожидается, что завтра только от муниципальных учреждений и окруугов в наведении порядка примет участие уже 1300 человек. У всех активных жителей также есть возможность стать частью команды «победных субботников».



Уборку мешков после них организует администрация города.



