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В Архангельске наводят чистоту к 9 мая

Двухмесячник по уборке города начался еще 12 апреля: первыми приступили к весенним работам коммунальные предприятия. А сейчас массово вышли на субботники коллективы организаций, учреждений, коммерческих предприятий.

 В уборке города сегодня принимает участие более 700 человек. Среди тех, кто наводит порядок, и глава Архангельска Дмитрий Морев.

 - Главная задача – выполнить основной объем работ до Дня Победы. Завтра многие неравнодушные горожане выйдут во дворы и на общественные территории, чтобы навести чистоту. Приглашаю всех поддержать добрую традицию и присоединиться к субботникам! – обратился Дмитрий Морев.

 Ожидается, что завтра только от муниципальных учреждений и окруугов в наведении порядка примет участие уже 1300 человек. У всех активных жителей также есть возможность стать частью команды «победных субботников».

 Уборку мешков после них организует администрация города.


03 май 18:41 | : Политика

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