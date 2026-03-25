Слово Цыбульского

Подводя итоги работы правительства за 2025 год, представленные сегодня в региональном парламенте, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отметил, что регион вступает в более сложный экономический период, связанный с отложенными эффектами внешнего давления.

По его словам, именно в прошедшем году в полной мере проявились последствия санкционных ограничений, изменения логистики и снижения инвестиционной активности. Это отразилось на динамике экономики, темпах роста отдельных отраслей и нагрузке на бюджетную систему.

В этих условиях, подчеркнул глава региона, ключевая задача – сохранить устойчивость экономики и финансовой системы. Для этого правительство области придерживается последовательной политики, основанной на нескольких принципах.

Прежде всего – жесткая бюджетная дисциплина и концентрация ресурсов на приоритетных направлениях. Параллельно ведется работа по снижению долговой нагрузки и оптимизации структуры заимствований. Отдельное внимание уделяется сохранению социальной стабильности: все обязательства перед жителями региона выполнены в полном объеме.

Одновременно продолжается адаптация экономики к новым условиям. Регион усиливает развитие собственной производственной базы, поддерживает предприятия, работающие на импортозамещение, расширяет сотрудничество с дружественными странами и укрепляет внутренний рынок.

Несмотря на сдержанные темпы роста, экономика Архангельской области сохраняет управляемость и работоспособность. В настоящее время формируется база для последующего восстановления роста с опорой на инфраструктурные проекты, преференциальные режимы и развитие логистики.

Губернатор отметил, что у региона есть значимые конкурентные преимущества: развитый промышленный потенциал, судостроительный и оборонный комплекс, статус ключевого транспортно-логистического узла Арктики.

– И конечно, главное – это люди: профессиональные, увлеченные, готовые работать на благо региона. Наша задача на ближайший период – не просто удержать позиции, а обеспечить управляемое развитие, – подчеркнул Александр Цыбульский. – Мы объективно оцениваем масштаб вызовов, с которыми столкнулись, у нас есть понимание, как на них отвечать, и это возможно сделать только благодаря совместной работе.