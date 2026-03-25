Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Слово Цыбульского

 Подводя итоги работы правительства за 2025 год, представленные сегодня в региональном парламенте, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отметил, что регион вступает в более сложный экономический период, связанный с отложенными эффектами внешнего давления.

    По его словам, именно в прошедшем году в полной мере проявились последствия санкционных ограничений, изменения логистики и снижения инвестиционной активности. Это отразилось на динамике экономики, темпах роста отдельных отраслей и нагрузке на бюджетную систему.

    В этих условиях, подчеркнул глава региона, ключевая задача – сохранить устойчивость экономики и финансовой системы. Для этого правительство области придерживается последовательной политики, основанной на нескольких принципах.

    Прежде всего – жесткая бюджетная дисциплина и концентрация ресурсов на приоритетных направлениях. Параллельно ведется работа по снижению долговой нагрузки и оптимизации структуры заимствований. Отдельное внимание уделяется сохранению социальной стабильности: все обязательства перед жителями региона выполнены в полном объеме.

    Одновременно продолжается адаптация экономики к новым условиям. Регион усиливает развитие собственной производственной базы, поддерживает предприятия, работающие на импортозамещение, расширяет сотрудничество с дружественными странами и укрепляет внутренний рынок.

    Несмотря на сдержанные темпы роста, экономика Архангельской области сохраняет управляемость и работоспособность. В настоящее время формируется база для последующего восстановления роста с опорой на инфраструктурные проекты, преференциальные режимы и развитие логистики.

    Губернатор отметил, что у региона есть значимые конкурентные преимущества: развитый промышленный потенциал, судостроительный и оборонный комплекс, статус ключевого транспортно-логистического узла Арктики.

    – И конечно, главное – это люди: профессиональные, увлеченные, готовые работать на благо региона. Наша задача на ближайший период – не просто удержать позиции, а обеспечить управляемое развитие, – подчеркнул Александр Цыбульский. – Мы объективно оцениваем масштаб вызовов, с которыми столкнулись, у нас есть понимание, как на них отвечать, и это возможно сделать только благодаря совместной работе. 

22 апрель 14:35 | : Политика

Главные новости


Майданек. Сценарий неснятого фильма
Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (293)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20