"Она развивается". Сенатор Новожилов оценил состояние экономики Поморья

В рамках работы в регионе сенатор Виктор Новожилов принял участие в работе сессии Областного Собрания депутатов. Ключевой вопрос сессии – доклад о деятельности губернатора.

Особое внимание Александр Цыбульский уделил вопросам повышения доступности медицинской помощи в регионе, темам жилищного и дорожного строительства, а также вопросам развития образования и ЖКХ. В этом году глава региона в своем отчете уделил отдельное внимание вопросам, связанным с поддержкой участников специальной военной операции. Отдельный блок отчета посвящен развитию экономики в условиях санкционного давления. Кроме того, в ходе выступления глава региона рассказал об основных параметрах областного бюджета.

По мнению сенатор Виктора Новожилова, самое важное, о чем сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем отчете - экономика региона в условиях жестких санкций сохранила свою стабильность и развивалась. Мы это видим на примере конкретных цифр - введено в строй 430 тысяч квадратных метров жилья, инвестиции в сферу строительства составили более 30 миллиардов рублей, прирост доходов бюджета региона – порядка 17 %, создано почти 1400 рабочих мест. Кроме этого, на самом высоком уровне получены меры поддержки для лесопромышленного комплекса, сокращен госдолг региона.

«Эти цифры говорят о продуманной стратегии развития Архангельской области со стороны губернатора и правительства Архангельской области. Со своей стороны на протяжении нескольких лет последовательно защищаю интересы Архангельской области на федеральном уровне. Особое внимание уделяю вопросам обеспечения финансирования госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Сельское хозяйство должно быть нашей приоритетной отраслью и защищённой статьёй бюджета. Жители сельских территорий, небольших городов должны жить не хуже жителей областного центра», — подчеркнул Виктор Новожилов.