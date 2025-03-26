Приезд Цыбульского встряхнул Котлас

Подробности визита губернатора и других ответственных лиц на юг Архангельской области описывает издание «Регион 29»:

- Вчера Александр Цыбульский встретился с депутатами и общественниками Котласа и Котласского округа.

На встрече обсудили самые острые вопросы: ремонт дорог, развитие пассажирских перевозок, здравоохранение. Отдельное внимание в ходе обсуждения было уделено состоянию дороги из Котласа в Архангельск. В этом году будет подготовлена проектно-сметная документация, параллельно ведётся работа по привлечению федерального финансирования.

Поднята также проблема дороги к деревням Слуда и Свининская. Она проходит по землям лесного фонда, что ограничивает возможность ремонта. Александр Цыбульский поручил региональному министерству природных ресурсов проработать вопрос перевода этих участков в областную собственность.

— Обсудили возможность возрождения муниципального автопредприятия в Котласе. Рассматриваем участие в программе национального проекта, по которой в районы уже поступило более 70 автобусов. Задача — найти устойчивую экономическую модель, — заявил глава региона.

По теме ЖКХ губернатор подтвердил: с 1 июля рост платы за услуги для населения не превысит 15 процентов. При этом за счёт областного бюджета субсидируется свыше 60 процентов реальной стоимости тарифов. Также он поддержал инициативу родителей по учреждению медали «За верность родительскому долгу».

— Благодарю всех за конструктивный разговор. Такие встречи на самом деле помогают принимать решения, опираясь на реальные запросы людей, — подытожил Александр Цыбульский.