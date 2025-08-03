Александр Цыбульский обозначил ориентиры движения вверх

Александр Цыбульский подвел итоги Послания и обозначил ключевые приоритеты развития региона.

В своем Послании Архангельскому областному Собранию губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Цыбульский подвел итог выступления, обозначив десять стратегических направлений, которые определяют будущее региона.

– Каждая из этих задач важна сама по себе, но только вместе они складываются в цельную картину будущего, – подчеркнул глава области.

По словам губернатора, приоритетами на ближайшие годы остаются: образование и подготовка кадров, развитие промышленности и науки, обеспечение жителей современным жильем и комфортной средой, бережное отношение к экологии, доступная медицина, социальная поддержка семей, пожилых людей и людей с особыми потребностями, развитие туризма и культуры, строительство дорог и развитие транспорта, а также формирование Архангельской области как ключевого центра морской логистики России через Северный морской путь и глубоководный порт.

Особое внимание Александр Цыбульский уделил теме поддержки участников специальной военной операции.

– Сегодня победа в СВО – главная задача всей страны. Архангельская область показала невероятную сплоченность: и те, кто на фронте, и те, кто помогает здесь, дома. Я благодарю каждого за вклад и поддержку ребят, – отметил он.

Губернатор подчеркнул, что только совместные усилия жителей, власти и бизнеса способны привести к достижению стратегических целей.

– Так же сплоченно, так же вместе нам нужно работать и дальше – решать каждую задачу, развивать каждое направление. Только в единстве мы сможем добиться главного: чтобы наш регион становился всё более сильным, современным и уверенно смотрел в будущее. Для этого продолжим работать вместе: системно и последовательно двигаясь к победе во всех смыслах этого слова, – резюмировал Александр Цыбульский.