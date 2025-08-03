Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Цыбульский обозначил ориентиры движения вверх

Александр Цыбульский подвел итоги Послания и обозначил ключевые приоритеты развития региона. 

 В своем Послании Архангельскому областному Собранию губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Цыбульский подвел итог выступления, обозначив десять стратегических направлений, которые определяют будущее региона. 

 – Каждая из этих задач важна сама по себе, но только вместе они складываются в цельную картину будущего, – подчеркнул глава области. 

 По словам губернатора, приоритетами на ближайшие годы остаются: образование и подготовка кадров, развитие промышленности и науки, обеспечение жителей современным жильем и комфортной средой, бережное отношение к экологии, доступная медицина, социальная поддержка семей, пожилых людей и людей с особыми потребностями, развитие туризма и культуры, строительство дорог и развитие транспорта, а также формирование Архангельской области как ключевого центра морской логистики России через Северный морской путь и глубоководный порт. 

 Особое внимание Александр Цыбульский уделил теме поддержки участников специальной военной операции. 

– Сегодня победа в СВО – главная задача всей страны. Архангельская область показала невероятную сплоченность: и те, кто на фронте, и те, кто помогает здесь, дома. Я благодарю каждого за вклад и поддержку ребят, – отметил он. 

 Губернатор подчеркнул, что только совместные усилия жителей, власти и бизнеса способны привести к достижению стратегических целей. 

 – Так же сплоченно, так же вместе нам нужно работать и дальше – решать каждую задачу, развивать каждое направление. Только в единстве мы сможем добиться главного: чтобы наш регион становился всё более сильным, современным и уверенно смотрел в будущее. Для этого продолжим работать вместе: системно и последовательно двигаясь к победе во всех смыслах этого слова, – резюмировал Александр Цыбульский.

28 август 17:04 | : Политика

Главные новости


С Днем российского кино! Arctic open продолжает прием заявок
«TABOO»: Мексика в поморской тарелке

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (352)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20