Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Приказ войскам армии об овладении устьем р. Пинеги и продвижении на Архангельск

Документ с таким названием хранится в Российском государственном военном архиве (до 1992 года Центральный государственный архив Советской Армии, ф. 188, оп. 3, д. 83, лл. 91-93). В датированном 19 февраля 1920 года приказе звучат привычные слуху жителей Архангельской области географические названия. И здесь была Гражданская война. Документ приведён в начальной редакции:

 «18 февраля частями 54 дивизии занят район Сийского, частями 18 дивизии на железнодорожном направлении занята ст.Емца и на онежском направлении — район Бирючево. Приказываю:

1. Начдиву 54 продолжать энергичное наступление вдоль р. Северной Двины с задачей овладеть устьем р. Пинеги и г. Холмогоры, для овладения ст. Холмогорская ограничиться одним полком и взводом артиллерии.

2. Начдиву 18 на железнодорожном направлении продолжать энергично теснить противника вдоль железной дороги с задачей овладеть ст. Тундра и Исакогорка; задачи на направлениях на Б. Озерки и Чекуево остаются прежние.

3.Начдиву 1 усилить разведывательную деятельность по всему фронту с задачей выяснить наилучшие подступы и характер укреплений противника, имея в виду с подходом частей 19 дивизии переход в немедленное и решительное наступление.

4.Начвосо и начснабу немедленно начать подвоз продовольствия и артзапасов для 54 дивизии по тракту Плесецкая — Сийское.

5.Скарм 6 принять немедленные и решительные меры к установлению надежной связи во всех дивизиях.

Командарм 6 Самойло Член РВС Орехов».

 19 февраля 1920 года правительство Северной области покинуло Архангельск. 20 февраля 1920 года Красная армия вошла в Архангельск, остатки Белой армии ушли морем в Норвегию.

 Победили красные?

 Возможный вариант ответа предложил Наполеон Бонапарт: «Можно выиграть бой, но проиграть сражение; можно выиграть сражение, но проиграть кампанию; можно выиграть кампанию, но проиграть войну». Нынче власть в руках идейных сторонников белых. Кто победил в Гражданской? Или война ещё не закончена?

 Александр Чашев

05 апрель 09:00

Главные новости


Салют, Мария!
Счастливый Федор. Маленький рассказ о большой любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (65)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20