Приказ войскам армии об овладении устьем р. Пинеги и продвижении на Архангельск

Документ с таким названием хранится в Российском государственном военном архиве (до 1992 года Центральный государственный архив Советской Армии, ф. 188, оп. 3, д. 83, лл. 91-93). В датированном 19 февраля 1920 года приказе звучат привычные слуху жителей Архангельской области географические названия. И здесь была Гражданская война. Документ приведён в начальной редакции:

«18 февраля частями 54 дивизии занят район Сийского, частями 18 дивизии на железнодорожном направлении занята ст.Емца и на онежском направлении — район Бирючево. Приказываю:

1. Начдиву 54 продолжать энергичное наступление вдоль р. Северной Двины с задачей овладеть устьем р. Пинеги и г. Холмогоры, для овладения ст. Холмогорская ограничиться одним полком и взводом артиллерии.

2. Начдиву 18 на железнодорожном направлении продолжать энергично теснить противника вдоль железной дороги с задачей овладеть ст. Тундра и Исакогорка; задачи на направлениях на Б. Озерки и Чекуево остаются прежние.

3.Начдиву 1 усилить разведывательную деятельность по всему фронту с задачей выяснить наилучшие подступы и характер укреплений противника, имея в виду с подходом частей 19 дивизии переход в немедленное и решительное наступление.

4.Начвосо и начснабу немедленно начать подвоз продовольствия и артзапасов для 54 дивизии по тракту Плесецкая — Сийское.

5.Скарм 6 принять немедленные и решительные меры к установлению надежной связи во всех дивизиях.

Командарм 6 Самойло Член РВС Орехов».

19 февраля 1920 года правительство Северной области покинуло Архангельск. 20 февраля 1920 года Красная армия вошла в Архангельск, остатки Белой армии ушли морем в Норвегию.

Победили красные?

Возможный вариант ответа предложил Наполеон Бонапарт: «Можно выиграть бой, но проиграть сражение; можно выиграть сражение, но проиграть кампанию; можно выиграть кампанию, но проиграть войну». Нынче власть в руках идейных сторонников белых. Кто победил в Гражданской? Или война ещё не закончена?

Александр Чашев