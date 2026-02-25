Церковь отдала должное пожарной охране города Мирного

    В Архангельской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные 377-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. В городе Мирном специалистов противопожарной службы поздравил настоятель местного собора священник Сергий Авраменко.

    Представитель Церкви стал почетным гостем торжественного мероприятия в специальной пожарно-спасательной части. Клирик поблагодарил руководство и коллектив подразделения за сотрудничество и помощь.

    «Наши пожарные несут дежурство на территории храма во время проведения главных православных праздников — Рождества Христова и Пасхи. Отец Сергий вручил благодарственные письма начальнику части Николаю Проневскому и заместителю начальника отдела ФГПН Илье Комисаруку», — сообщили в пожарно-спасательной части.

    Отметим, что история службы ведет отсчет с 30 апреля 1649 года, когда был принят «Наказ о градском благочинии» — первый государственный документ, определивший основы организации пожарной охраны на Руси. Сегодня День пожарной охраны объединяет действующих сотрудников, ветеранов службы, добровольцев и всех, кто посвятил свою жизнь делу спасения людей и борьбы с огненной стихией. 

02 май 10:30

