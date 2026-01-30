Капут, кирдык, песец. Почти утопия

- Приснился мне жуткий сон. Причем из нескольких серий – «Капут», «Кирдык» и «Песец», три кошмарных ночи подряд. Будто война случилась с НАТО…

 - И как, наши победили?

 - Ты выслушай до конца. Как войну объявили, так сразу переворот в Москве произошел…

 - Военные к власти пришли?

 - Какое там! Экономический блок правительства принял на себя всю ответственность. А президента в резиденции закрыли, всякую связь с внешним миром отключили. Короче, десять министров-экономистов выступили перед военным командованием. «Денег нет, а вы сдавайтесь. Или идите в бизнес. В общем, натовцы потребуют оружие сдать, так вы его просто так, задаром не отдавайте, торгуйтесь. Они там, на Западе, люди меркантильные, вас прекрасно поймут. Заработаете приличные деньги на собственной капитуляции…»

 - Конечно, генералы всю эту шушеру тут же за измену Отечеству…

 - Какое! Они же привыкли приказы исполнять. Приказали российский Белый дом расстрелять – расстреляли, прикажут американский Белый дом разнести – разнесут, прикажут воевать – воюют, прикажут руки поднять – поднимут. Ну не все, конечно, согласились просто так вот сдаться. Девять генералов и пять адмиралов почти одномоментно застрелились. Правда, похоже на то, что им посодействовали в этом. Ну, помнишь, как цековские финансисты дружно в окна сиганули в августе 1991-го?

 - А как же политическая и деловая элита страны? Они же все – патриот на патриоте!

 - После того как натовцы пригрозили им реквизировать всю зарубежную собственность и счета, а заодно интернировать их детей, которые учатся в Европе и США, они все хором на Красную площадь с белыми флагами повалили. Капут, мол.

 На телевидении сразу же прямой эфир организовали. Один патриот (ты его знаешь, ну, с лохматой бородой) вещает:

 - С точки зрения традиционной, сакральной и метафизической, объединение Евразии и Америки под главенством последней есть знак приближающегося светопреставления. Скоро, короче, наступит эсхатологический Армагеддон, и избранные возродятся в райских кущах Золотого века, как завещал Рене Генон. В общем, не противьтесь естественному ходу вещей.

 Второй, лысенький дедушка в очках, по-своему толкует:

 - Оккупация России НАТО – суть нашего времени. Но настанет другое время – и весьма скоро – и мы взорвем царство капитала изнутри, а на его обломках построим СССР №2.  

 Вел же эту передачу известный наш тележурналист, специализирующийся на борьбе с американским империализмом и защите традиционных ценностей.

 - А как в регионах? Сопротивлялись там вторжению?

 - А где как. Например, Красноярский край взял и провозгласил себя Русской народной республикой. Из Кремля кричат: «Сепаратисты!» А те в ответ: «Это вы там у себя, на Московщине, сепаратисты, от остальной России отделились и НАТО предались. Мы теперь центром России будем!». И в Татарстане поражения не признали. Их американцы улещивали, обещали сделать заокеанским штатом: «А называться будете Идель-Урал». «Но мы хотим быть, как прежде, национальной автономией». «Извините, но конституцией США национальные автономии не предусмотрены. Разве что резервации…» «Мы вам такую «резервацию» покажем, интервенты недобитые!»

 - А наш регион как себя повел?

 - В нашей области войска НАТО вся региональная верхушка встречала. Чиновников мобилизовали под угрозой увольнения, ну и всех остальных бюджетников – для создания массовки. Над администрацией белый флаг реет. Губернатор впереди с белой лентой на груди и хлебом-солью, за ним – мэр с ключами от города. Оркестр играет невпопад:

 - Америка, Америка
 Лесов, полей и рек.

 - А как же патриоты, все эти «наши-няши»?

 - Эти сразу в оккупационную администрацию побежали со списком «единороссов». В списке – с десяток фамилий, остальные, как война началась, сразу из партии вышли и партбилеты сожгли, а кто поумнее – закопали: как там еще жизнь обернется.

 «Наши» дорогу оккупантам показывают…

 - Как Сусанин полякам?

 - Как староста немцам: «Херр майор, в той избе коммунист живет». «Мистер майор, в том особняке «единоросс» живет».

 Что до «няшек», эти мигом ринулись оккупантам услуги предлагать. Песня еще появилась: «А я хочу такого, как Столтенберг».

 - Ну, так зато коммунисты…

 - Эти тут же переименовались в Левую Трудовую партию (ЛТП) и Ленина демонтировали. У них только один дед столетний, который еще в финскую кампанию воевал, в инвалидной коляске помчался захватчиков бить. Не доехал, кардиостимулятор вышел из строя.

 - Так может эти самые… православные хоругвеносцы, которые Родину спасают, премьеры срывают, выставки разгоняют, против агрессоров выступили?

 - Да ну! Они тотчас бороды сбрили, радужные флаги пошили, переоделись – и геями себя объявили. Чтобы, значит, при оккупационном режиме льготы поиметь. Слышали, что на Западе «голубым» преференции полагаются  Вот и подумали, что за половую ориентацию будут им скидки по оплате коммунальных услуг - и весь их патриотизм как ветром сдуло.

 - А отец Пантелеймон, который их благословлял? Призывал православный народ на борьбу с неприятелем, как Гермоген в Смутное время?

 - Да он оккупантов благовестом встретил! Говорит, как в восемнадцатом Антанту малиновым звоном приветствовали, так и теперь полагается НАТО принимать. Благословил батюшка иноземное воинство.

 - А эти, как их, националисты бритоголовые?

 - Эти едва ли не первыми сдались. Мол, европейцы и американцы наши братья, те же арийцы, только мы еще ариистее, чего нам с ними делить? Они федерального инспектора схватили – и к немцам: забирайте комиссара. А тот орет:

 - Я – свой! Путин – капут! Хайль, Меркель!

 Вот смеху-то. И немцы ржут как три прусских кавалерийских эскадрона. А бритоголовые решили в вермахт… то есть бундесвер пойти служить. Мы-де станем под германский флаг и будем Россию чистить от евреев, коммунистов, демократов.

 - Чистить? О, я-я! Слушить золотарями как рус говорить,- немец в ответ.

 Те млеют от удовольствия:

 - Немцы нас золотым фондом белой расы назвали, золотой ротой вермахта, а не дерьмом коричневым, как соотечественники. И платить нам станут золотом!

 Наше законодательное собрание проголосовало за то, чтобы область стала ассоциированным с США государством, как Пуэрто-Рико. Чем мы хуже мулатов? Спикер просиял от радости:

 - Был я в КПСС, был в «Нашем доме», был в «Отечестве», был в «Единой России» - хочу теперь стать американскоподданным!

 - И что же силовики наши?

 - Ну, менты все тут же заделались «шерифами» да «констеблями».

 И Роскомнадзору нашлась работа: выявлять и блокировать антиамериканские ресурсы. Робот реагирует на слово «пендос» (или «пиндос»), чиновники изучают содержимое сайта – и выносят вердикт – закрыть доступ.

 Верховный суд генерала Власова и Ко реабилитировал: не изменник он, а добровольно сдавшийся. Как и все мы сегодня.

 Социологи придворные оперативно опрос провели: 150 процентов респондентов – за то, чтобы лечь под НАТО.

 - Господи! А что же народ: поднялся на борьбу, как в сорок первом?

 - В сорок первом-то поднялся, а вот теперь, когда его все ветви власти, силовики и записные патриоты сдали… Сталин, хоть и тираном был, а нацию в трудный час не бросил, страну Гитлеру не сдал. А эти… Народ ведь столько лет отучали от всякой самостоятельности, от любой гражданской активности без санкции свыше. В пикет встал – нарушитель порядка, митинг организовал – «пятая колонна», выступил на митинге – экстремист, создал общественную организацию – «иностранный агент». Да и вконец запутались люди: при КПСС Запад был нам враг, Горбачев пришел – Запад уже не враг, но еще не друг, при Ельцине – старший брат, друг и учитель неразумных россиян, в нулевые  - не друг и не враг, а так, временный союзник в борьбе с терроризмом. Потом он снова врагом стал. И вот пришли натовцы, власть капитулировала – и опять Америка нам старший брат и наставник.

 Тут поневоле запутаешься. Коммунисты любили поговорить про советский патриотизм. В девяностые новые пропагандисты нам вещали: патриот – без пяти минут фашист. Как вертикаль построили – снова патриотизм оказался востребован. И вот опять патриотизм выкинули, как старый, видавший виды плакат и под Запад легли. Так что подумали люди и решили: в который раз надули нас, даже если восстанем и победим – обманут в очередной раз. С реформами всех обмишурили, с выборами дурили, теперь вот войну проиграли, не воюя. Не пойдем больше ни с кем и ни за что бороться. Тут, кстати, как раз огурцы созрели…

 - Так неужели же никто? Казаки, например?

 - Настоящие казаки как раз и ушли партизанить, а те, кто властями прикормлены, оккупационную власть признали, чтобы их в реестр «русских рейнджеров» записали. Один атаман, весь в медалях от подбородка до причинного места, просил у американцев, чтобы ему «Пурпурное сердце» вручили. Те: никак нельзя, только раненым. Так он взял тесак, и мизинец на левой руке отрубил: смотрите, вот я, раненый! А нормальные казаки кто пешим ходом, кто на коне, кто на машине в леса подались.

 - А еще кто-нибудь в партизаны пошел?

 - Пошли. Старый диссидент Петров, которого американским агентом называли. Говорит: «Я всегда против власти был: против Брежнева выступал, против Ельцина выступал, против Путина выступал и против НАТО буду. Все равно любая власть только и делает, что нарушает права человека. А Сахаров завещал: боритесь за права, чего бы вам это ни стоило».

 Еще Иванов, анархист, которого за экстремизм осудили – он тексты против произвола полиции в интернете размещал. Узнал, что Россия капитулировала, и говорит: «По мне что «мусор», что «коп» - все едино полицай». Создал боевую группу, чтобы охотиться на пособников оккупантов.

 Эколог Сидоров против оккупантов выступил. Он – борец бывалый: то за чистоту реки воюет, то против сталелитейного завода-загрязнителя баталию затеет, то лес защищает. Вот он в лес и ушел. «Конечно, наши предприятия нагадили много, но придут западные компании – окончательно природу доконают, устроят в России глобальный срач. Свои-то, по крайней мере, этим же воздухом дышат. А зарубежные промышленники далеко, им на нашу окружающую среду глубоко начхать. Переведут к нам свои вредные производства, свалки токсичных и радиоактивных отходов разместят. Запишусь я в партизаны, леса оборонять».

 Рок-музыкант Федоров ушел в подпольщики: «Что мне терять, я всю жизнь в андеграунде, то есть подполье, еще с советских времен. В юности мечтал вкусить плодов заграничной жизни: жвачка, джинсы, виски, кока-кола, рок-н-ролл, журнал «Плейбой». В девяностые я все это получил с избытком и понял, что перечисленное – хрень, за исключением рок-н-ролла. А наш отечественный рок не хуже ихнего». Теперь для партизан патриотические песни сочиняет.

 Фермеры, которые на тракторах грозили по Красной площади проехаться, те тоже в партизаны ушли. «Явилось НАТО – хана нам настает: придут конкуренты, завалят все рынки своей генно-модифицированной картошкой, а нам что, погибай? Да и в администрациях под оккупантами все те же рожи сидят, что нас гнобили». Сели они в трактора, поставили на них пулеметы, собрали часть урожая, а другую сожгли, чтобы врагам не досталась – и в лес.

 Поморы тоже в леса подались, а перед тем свои суда в устье Северной Двины затопили, фарватер перегородили. «Пришло НАТО – конец настанет нашему рыболовству, все прилавки импортная рыба заполонит, а нам что – сидеть на берегу у разбитого карбаса?»

 Многодетная мать, которая все в пикете стояла, глаза начальникам мозолила, тоже к партизанам пошла. Говорит, неровен час, заберет ювенальная юстиция детей из моей неправильной семьи и отдаст в правильную – с двумя мамами или двумя папами. А я так не хочу. Стала медсестрой в партизанском отряде.

 Лидер этнической диаспоры Ваха Бабаев из земляков отряд сколотил. У него схрон был еще с Первой чеченской, оружие достал, взрывчатку – и три эшелона с натовской бронетехникой под откос. Что делать, если русские не могут от западных шайтанов страну защитить, тряхну стариной, уйду в «зеленку». Хочу, чтоб сын мой джигитом вырос, а не европедиком, лучше стать мертвым нацменьшинством, чем позорить род, будучи живым секс-меньшинством.

 Алик Рабинович, программист, к партизанам ушел. Объяснил маме свой поступок так: «Все равно оккупантам однажды конец таки настанет, русские победят – и опять наших обвинят, что это мы Россию Западу за тридцать сребреников продали. Так что заранее хочу реабилитироваться перед будущими победителями». Тоже в тайгу ушел.

 - С автоматом?

 - Зачем? С ноутбуком. Пятьдесят хакерских атак на стратегические объекты НАТО организовал, те едва отбились.

 За Полярным кругом оленеводческая община «Ямб хорей» далеко в тундру откочевала, разобрали чумы – и поминай, как звали. «Мы от Советской власти десятки лет скрывались, в колхоз не хотели, однако – и от новых незваных гостей уйдем со своими олешками. А не то американа придут, будут нас как индейцев отстреливать. Нехоросо получится». Превратили оленье стадо в конницу, то есть оленницу, сами на нартах с ружьями. Какое ни есть, а войско!

 А еще ушли партизанить всевозможные ролевики, толкиенисты, реконструкторы. Надоели постановочные баталии, захотелось с настоящим врагом сразиться, с заокеанским Мордором.

 А поп Василий всю эту паству окормляет – тот самый, которого запретили в служении за то, что отказался особняк олигарха освящать. Мол, не по-божески это, дворец на ворованные деньги построен, а в Библии сказано «Не укради».  

 Самое же удивительное, что против оккупантов дружно выступили наши бандиты. «Братва, кранты нам скоро. Придут коза ностра да якудза и нас поодиночке перемочат. Так что волыны в руки – и в лес». И ведь сколько партизанских отрядов из бывших банд создали: «Заречные», «Вокзальные», «Комбинатские», даже «Ленинские» (с улицы Ленина)! Один киллер двух генералов НАТО уложил! И еще забавный случай вышел: натовский танк в джип с нашими бандитами врезался. «Вы хоть знаете, пиндосы, на какие бабки попали?» «Ноу, не знайм». «Откуда такие?» «С военный баз». «Ну, че, поехали, в натуре, вашу базу смотреть».

 Ну, и там разная политическая экзотика решила себя испытать в деле: евразийцы, народники, монархисты, областники, анархо-синдикалисты и т.д. Вот только трудно им пришлось: центр «Э» свою базу по радикальным организациям ФБР на блюдечке поднес.

 - Боже мой, и это все?

 - Да нет, не все. Еще были моряки-подводники. Субмарины Северного Флота провозгласили подводной эскадрой Северной республики, тихоокеанские подлодки – эскадрой Дальневосточной республики. Натовцы узнали – обрадовались: «Правильно! Отделяйтесь, ребята. Мы ведь так любим Россию, что мечтаем, чтобы Россий была не одна, а полсотни. Вы только ракеты с боеголовками сдать не забудьте». А те забыли, да и исчезли с экранов радаров. В НАТО забеспокоились, стали искать русские субмарины – а те взяли и всплыли у побережий США и ракеты наставили. «Рыбак рыбака видит издалека, - говорят. – А сепаратист – сепаратиста. Так что требуем в течение сорока восьми часов предоставить независимость всем штатам, которые этого добиваются. А иначе… Время пошло!»

 Что тут началось! В Нью-Йорке толпа с криками «Живем однова – последний раз погуляем перед ядерным апокалипсисом!» ринулась грабить супермаркеты. От бездомных, обитателей трущоб – до офисных клерков, предпринимателей, интеллектуалов и даже копов! Начальник полиции пытался к порядку призвать, грозил судом и тюрьмой – так ему самому суд Линча пообещали, если не угомонится. Он и закрыл пасть. Даже два сенатора в грабежах поучаствовали! Южные штаты тут же сецессию объявили. По всем телеканалам с утра до вечера звучало «Когда Джонни вернется домой» как у нас во время оно – «Лебединое озеро».

 Милиция штатов по прериям носится, федералов отстреливает как предки – бизонов. Потом начался великий афроамериканский мятеж. Пол-Майами выгорело, Атланта выглядела, как после артобстрелов в Гражданскую войну, даже хуже. Индейцы вышли на тропу войны: или вы каждой резервации независимость предоставите, или мы ваши скальпы снимем! Техас провозгласил себя народной республикой. В Колорадо местные латиносы проголосовали за воссоединение с матерью Мексикой, с тех пор их стали называть «колорадосами». Аляска заговорила на ломаном русском, как Эстония 19 августа 1991-го, Ситку обратно в Нью-Архангельск переименовали, алеуты назад в Россию запросились, вслед за ними эскимосы.

 Все чайнатауны дружно референдумы провели и от Америки отсоединились, хитро улыбаются, ждут «вежливых людей» из НОАК.

 Прихожане Харизматической церкви Свидетелей Последних Дней в своем храме заперлись, запасли продовольствия на неделю – конца света дожидаются. Какой-то старый сумасшедший ковбой, ветеран Вьетнама, вооружился до зубов и помчался на ракетную базу:

 - Русские идут! Почему ракеты не запускаете?

 Так его подстрелили за нападение на охраняемый объект.

 А наши подводники, знай себе, в перископы на эту катавасию любуются. Всплыли у берегов Гавайев. Капитулируйте – не то учиним вам второй Перл-Харбор. А их уже островитяне на пляже встречают, в народных костюмах, то есть голые, гавайскими гитарами срамоту прикрывают. Губернатора с собой приволокли: сдавайся, не то съедим тебя, как Кука, и русских тобой угостим. Приняли наши капитуляцию – и двинулись к берегам Калифорнии.

 Их местный губернатор встречает, с георгиевской лентой на лацкане, преподносит русским жареную индейку (как раз День благодарения был), у мэра Джонсона бэдж «Мистер Иванофф», голливудские звезды толпятся в русских «традиционных» костюмах: ватник, буденовка, кирзаки на босу ногу. У всех вдруг русские корни обнаружились, причем у половины – из Одессы-мамы, которую, все они, конечно, считают таким же сугубо русским городом, как Севастополь и Донецк. Оркестр на балалайках «Катюшу» безбожно фальшивит:

 Глори, глори, аллилуйя!
 На високи на бьерег крутой.

 Столицей Калифорнийской народной республики стал Форт-Росс. Наши бывшие соотечественники из Кремниевой долины обещали в скором времени туда переехать.

 - Как такое возможно стало? С трудом верится.

 - Ну, так в США как у нас – патриот на патриоте и патриотом погоняет.

 Вот так-то капут России превратился в кирдык Америке и всему Западу. Тут и Верховный Главнокомандующий из резиденции вернулся – бодрый, с чемоданчиком под мышкой, министров разогнал. Рейтинг его вырос выше Спасской башни – 98%, придворные социологи записали – 198%. «Единороссы» дружно партбилеты откопали, в партии восстановились. Те, кто по неразумию их сжег, должны были вступать повторно. В нашей области они такой банкет закатили по случаю славной победы! Отец Пантелеймон молебен отслужил, хоругвеносцы, коммунисты и бритоголовые вместе флаги США жгут.

 Бывшие недруги стали проситься в состав РФ, победителей же все любят. Особенно на Украине: сразу евразийский майдан устроили, хлопцы списки националистов составлять принялись. Нашелся один бдительный – толстенный том подготовил; как стали проверять, оказалось, что он телефонный справочник Тернополя весь переписал! Одних доносов пришло тысяч пятьдесят, как под копирку: «Мой сосед поджигал Дом профсоюзов в Одессе». Весело, никто не работает, митингуют, памятники Бандере ломают. В других восточноевропейских странах учебники переписывают: «оккупантов» вымарывают и «братушек» вставляют.

 Западные государства одно за другим стали из Европейского Союза переходить в Евразийский: кто целиком, а кто и по частям: Шотландия, Каталония, Страна Басков.

 - Радоваться надо!

 - Куда еще радоваться, если после столь блистательной виктории песец наступил.

 - То есть как?

 - А вот так! Сразу стали предателей выявлять. Тот, с лохматой бородой, кричит с телеэкрана:

 - Президент-батюшка, гарант-надежа, покарай крамольников! Воссоздай опричнину, дабы всех изменщиков и перебежчиков на лобном месте при большом стечении народа казнить!

 Другой, лысый и в очках, вторит ему:

 - Восстановить действие сталинских указов 1937 года! Тройки, расстрелы, лагеря! Всем врагам народа воздать по заслугам! Зачистим страну от «пятой колонны»!

 - Воздали?

 - Ну да, воздали. Тем, кто по лесам да подпольям трусливо прятались, пока политическая элита с оккупантами переговоры вела, стремилась их перехитрить и свергнуть иго. Всех переловили и судили: и диссидента того, и рок-певца, и анархиста, и эколога, и фермеров, и прочих. И отправили их в те края, где песец бегает – на сроки от восьми до пятнадцати лет.

 А подводников наградили – и досрочно в отставку по состоянию здоровья. Чтобы без приказа в океан выходить не смели.

Анатолий Беднов (1965-2022)

16 март 09:00 | : Горячая тема / Культура

