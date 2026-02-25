Северодвинск. Время строить

Северодвинск приступил к строительству новых объектов. Информация от первого лица города Игоря Арсентьева:

- На пересечении Беломорского проспекта с улицей Торцева началось возведение пятиэтажного 102-квартирного дома, предназначенного для переселения жителей аварийного жилфонда. Застройщик готов приступить к формированию свайного поля: для этого будет использован максимально щадящий для окрестных домов метод – вдавливание. 

Для этих же целей строится дом на пересечении Беломорского проспекта с улицей Республиканской. Он также пятиэтажный, но квартир больше – 114. Здесь уже началось погружение свай. Оба здания возводятся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Застройщик - ООО «Стройцентр».

 Кроме того, сегодня все силы сосредоточены на важных и востребованных проектах в сфере спорта и культуры. Трёхэтажное здание плавательного бассейна с размером основной чаши 50х25 метров возводится на стадионе «Север»: в самом разгаре забивка свай, их должно быть более тысячи. Застройщик использует длинные составные сваи и погружает их щадящим методом с предварительным бурением. Параллельно ведётся прокладка наружных сетей водопровода и канализации. 

Реализация масштабного инвестиционного проекта «Квартал мечты» позволил начать возведение фондохранилища для краеведческого музея. Все строящиеся объекты жилищного и инфраструктурного строительства находятся на постоянном контроле администрации города и правительства региона.


15 апрель 07:25

