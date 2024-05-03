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Игорь Арсентьев рассказал о начале строительства социальных домов

Глава Северодвинска:

- Приступили к разработке проектной документации на строительство двух социальных домов в рамках адресной программы Архангельской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной на 2025 – 2030 годы - это первый этап региональной программы.

 Один из домов на 102 квартиры планируется к постройке на пересечении улицы Торцева и Беломорского проспекта

 Второй дом возведут рядом с перекрёстком улицы Республиканской и Беломорского проспекта - он рассчитан на 114 квартир

 Строительные характеристики домов одинаковые: пять этажей, свайные фундаменты, кирпичные стены с облицовкой. Предполагается, что проезды и тротуары во дворах заасфальтируют, а балконы застеклят. Квартиры будут сдаваться с полной отделкой, сантехникой, электроплитами и приборами учёта.

 Разработка проектной документации финансируется из местного бюджета и должна быть завершена в марте 2025 года. Строительство и ввод домов в эксплуатацию должны быть завершены в сентябре 2027 года. Напомню, что в программу переселения включены дома, получившие статус аварийных с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года

20 июнь 12:51 | : Политика / Экономика

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