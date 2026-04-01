Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Держись, Котлас! Зачем Светлана Дейнеко стала «самозанятой»

Редакция ИА RUSNORD продолжает внимательно следить за карьерным продвижением бывшей главы Котласа Светланы Дейнеко, фактически изгнанной с высокой должности за неспособность к руководству. Не скажем, что последние ее действия для кого-то поучительны (скорее, наоборот)… но забавны.

Напомним, после мэрии Дейнеко вернулась на «Котлас ТВ», который быстро и незатейливо довела до банкротства (финансового и морального). Далее ее приютил Молодежный центр (МЦ), в котором она тоже недолго проработала. И вот новая ипостась. Слово котласским КОТам, которые знают эту даму как облупленную:

- В начале апреля СвеТТлана Юрьевна уволилась из МЦ по соглашению сторон и зарегистрировалась как "самозанятая". А потом упссс... как самозанятая заключила договор гражданско-правового характера с этим же самым Молодежным центром на оказание каких-то услуг, типа «по взаимодействию с «Арктикой 24» (региональный телеканал на 22-ой кнопке).

Понятно, что Пушкина (директор МЦ) сейчас даже не понимает, чем грозит такой пируэт с бывшим работником для Молодежного центра. Но ничего, когда органы возьмут Пушкину "за хвост" и признают эти отношения трудовыми, поймет. Правда, бонусом ещё заставят расторгнуть договор ГПХ и снова заключить трудовой договор с Дейнеко, параллельно накидав штрафов и налогов. Но это же пустяки, деньги-то у Пушкиной БЮДЖЕТНЫЕ - кто их считает в Котласе?

Тут прикол не в этом...

Получается, что СвеТТлана Юрьевна оказывает МЦ «фиктивные» услуги по какой-то ерунде, одновременно используя для этого оборудование и ресурсы Молодежного центра, и (!) получая за это деньги по договору, как самозанятая? А теперь задумайтесь вот над чем: куда пойдут деньги с рекламы, которую так любит "крутить" СвеТТа со своих прикормленных рекламодателей? Куда пойдут предвыборные деньги с рекламы от кандидатов в депутаты Государственной Думы? Куда пойдут деньги с рекламы ВКонтакте? Думаете, в Молодежный центр? А может "самозанятой СвеТТе"???

Вот ничему человека история с уголовкой по ЗАО "Космос" и МАУ "КотласТВ" не научила... НИЧЕМУ!!! Снова всё повторяется...

10 апрель 09:00 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Мария Харченко: "Восторга точно не было". Наша в Госдуме
Приказ войскам армии об овладении устьем р. Пинеги и продвижении на Архангельск

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (134)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20