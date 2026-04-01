Держись, Котлас! Зачем Светлана Дейнеко стала «самозанятой»

Редакция ИА RUSNORD продолжает внимательно следить за карьерным продвижением бывшей главы Котласа Светланы Дейнеко, фактически изгнанной с высокой должности за неспособность к руководству. Не скажем, что последние ее действия для кого-то поучительны (скорее, наоборот)… но забавны.

Напомним, после мэрии Дейнеко вернулась на «Котлас ТВ», который быстро и незатейливо довела до банкротства (финансового и морального). Далее ее приютил Молодежный центр (МЦ), в котором она тоже недолго проработала. И вот новая ипостась. Слово котласским КОТам, которые знают эту даму как облупленную:

- В начале апреля СвеТТлана Юрьевна уволилась из МЦ по соглашению сторон и зарегистрировалась как "самозанятая". А потом упссс... как самозанятая заключила договор гражданско-правового характера с этим же самым Молодежным центром на оказание каких-то услуг, типа «по взаимодействию с «Арктикой 24» (региональный телеканал на 22-ой кнопке).



Понятно, что Пушкина (директор МЦ) сейчас даже не понимает, чем грозит такой пируэт с бывшим работником для Молодежного центра. Но ничего, когда органы возьмут Пушкину "за хвост" и признают эти отношения трудовыми, поймет. Правда, бонусом ещё заставят расторгнуть договор ГПХ и снова заключить трудовой договор с Дейнеко, параллельно накидав штрафов и налогов. Но это же пустяки, деньги-то у Пушкиной БЮДЖЕТНЫЕ - кто их считает в Котласе?



Тут прикол не в этом...



Получается, что СвеТТлана Юрьевна оказывает МЦ «фиктивные» услуги по какой-то ерунде, одновременно используя для этого оборудование и ресурсы Молодежного центра, и (!) получая за это деньги по договору, как самозанятая? А теперь задумайтесь вот над чем: куда пойдут деньги с рекламы, которую так любит "крутить" СвеТТа со своих прикормленных рекламодателей? Куда пойдут предвыборные деньги с рекламы от кандидатов в депутаты Государственной Думы? Куда пойдут деньги с рекламы ВКонтакте? Думаете, в Молодежный центр? А может "самозанятой СвеТТе"???



Вот ничему человека история с уголовкой по ЗАО "Космос" и МАУ "КотласТВ" не научила... НИЧЕМУ!!! Снова всё повторяется...