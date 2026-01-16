Прощание с Суворовым. Ушел в отставку председатель Архангельского областного суда

Сергей Суворов занимал эту должность с июня 2023 года.

Отставка почетная.

Коллеги о Суворове:

- Сергея Афанасьевича по праву высоко ценят как умелого руководителя, усердного наставника и требовательного к себе профессионала, всемерно погруженного в работу.

Его трудовой путь — пример добросовестного служения обществу и государству, неустанного движения к покорению новых вершин, верности избранной профессии, требующей особых этических и профессиональных качеств, самоотверженности и жизнелюбия

Должность председателя Облсуда временно займет Андрей Старопопов.