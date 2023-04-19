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Администрация Архангельска скорбит в связи с кончиной Владимира Чуркина

Администрация города с прискорбием сообщает, что 11 июня 2023 ушел их жизни бывший глава администрации Маймаксанского территориального округа Чуркин Владимир Николаевич.

 Вся жизнь Владимира Николаевича связана с Маймаксой. Здесь он родился, учился, начал свой трудовой путь на 26 лесозаводе, на гидролизном заводе вырос от варщика до заместителя главного инженера предприятия. Владимир Николаевич работал главой администрации Маймаксанского территориального округа в сложный для всех период 90-х и в начале 2000 годов. Он знал проблемы каждого поселка, каждого дома. Жители округа высоко ценили его профессионализм и желание помочь. До последних дней Владимир Николаевич принимал активное участие в жизни округа, входил в состав общественного совета округа и рабочие группы при администрации округа. Память о Владимире Николаевиче навсегда останется в сердцах маймаксанцев.

 Администрация города и администрация Маймаксанского территориального округа приносит соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.

 Прощание с Чуркиным Владимиром Николаевичем состоится 14 июня 2023 года с 12.30 часов до 13.00 часов в морге ГБУЗ Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»  по ул. Самойло, д. 21.

13 июнь 16:18 | : Будни

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