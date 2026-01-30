В Архангельске пройдет День гребли

В 2026 году Архангельская область станет центром притяжения для любителей и профессионалов гребли со всей страны. С 7 по 10 августа столица Поморья примет шестой этап масштабного физкультурного мероприятия – «День гребли» на байдарках и каноэ и гребного слалома. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов средних и старших возрастных групп.



Основные старты пройдут 8 августа на базе СШ «Искра», а 9 августа зрелищные заезды развернутся на набережной Северной Двины, в районе реки Кузнечиха. Организатором события выступает «Федерация каноэ России», а региональным партнером и соорганизатором – «Федерация гребли на байдарках и каноэ Архангельской области».



Как отметил Алексей Тяпков, председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Архангельской области, проведение такого праздника – это не только развитие массового спорта, но и возможность укрепления и модернизации спортивной инфраструктуры региона:

- Мы приглашаем всех желающих присоединиться к мастер-классам и попробовать свои силы в заездах на лодках класса «Дракон» в рамках спортивного праздника.



Как подчеркнул на рабочем совещании по подготовке к спортивному празднику председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, проведение такого мероприятия – это не просто соревнования, а значимый шаг в развитии массового спорта и популяризации гребных видов спорта.



«Для второго дня мы определили интересное, в своём роде уникальное место для проведения этого яркого праздника на воде – это водный участок вдоль нашей новой прогулочной набережной по р. Кузнечиха (рядом с Кузнечевским мостом). Это недавно созданное общественное пространство, которое уже стало точкой притяжения для горожан, и теперь оно примет событие областного и всероссийского масштаба. Мы ожидаем приезда титулованных спортсменов, олимпийских чемпионов и призеров международных соревнований по гребле, которые станут почетными гостями и вдохновят участников.



Главная цель этого мероприятия – популяризация спорта среди подрастающего поколения и взрослых жителей города и области. Гребля на байдарках – это один из старейших олимпийских видов спорта в нашем регионе, который в ближайшее время отметит 80-летие на Архангельской земле. Участие в таких массовых мероприятиях, возможность увидеть вживую известных спортсменов, безусловно, мотивирует молодежь заниматься спортом, укрепляет их характер и способствует формированию здорового образа жизни», – отметил Иван Воронцов.