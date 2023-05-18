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Гребной спорт Поморья отмечает 75-летие

Сложно поверить, федерация гребли на байдарках и каноэ существует в области с далеких 40-х годов прошлого века. Как видом спорта греблей занимались в мореходном училище, в спортивных обществах «Водник», «Труд», «Динамо» и других. Но гонки и заезды между гребцами-любителями проводились еще задолго до этого. Как известно, жизни и уклад поморов всегда были связаны с водной стихией. 

Несмотря на северный климат, непродолжительное лето и кажущийся уклон в развитие зимних видов спорта, архангельская гребля имеет богатую историю и традиции. Архангельские гребцы неоднократно становились победителями и призерами Чемпионатов  СССР, России, Европы, Мира. На сегодняшний день Поморье – самый северный регион, где гребля активно культивируется, а мастера спорта появились раньше, чем по хоккею с мячом. За десятилетия существования и развития федерации было подготовлено 27 мастеров спорта, 5 мастеров международного класса, и один заслуженный, чьи имена известны не только в России, но и за ее пределами.  В настоящее время греблей занимается около 400 спортсменов, которых готовят в Исакогорском детско-юношеском центре, спортивной школе олимпийского резерва им. Соколова Л.К.

Заезды областного первенства по гребле на байдарках и каноэ проходили в Исакогорке, в акватории гребного канала спортивной школы «Искра».

В соревнованиях приняли участие около сотни гребцов. Среди них ветераны архангельской гребли, известные тренеры и спортсмены, профессионалы и просто неравнодушные к гребному спорту от 14 до 80 лет. В программе праздника помимо заездов - мастер-классы, гонки на лодках класса «Дракон» для любительских команд, выступления артистов Исакогорско-Цигломенского культурного центра, награждения сотрудников федерации и спортсменов.

Команда «Единой России» по традиции тоже приняла участие в заездах, завоевав «серебро» на пьедестале в дистанции 200 метров.

«Официально Архангельская школа гребли существует всего 75 лет, но по факту развивается ни одно столетие. Этот вид спорта претерпел множество изменений как в инвентаре, так и в местоположении спортивных баз. Но продолжает жить благодаря людям, которые всем сердцем любят греблю. Кто понимает, какого это идти по реке в байдарке или каноэ. Пока такие люди будут выходить на воду, будущее гребли – в надежных руках», - отметил депутат Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

«Пять лет назад по инициативе федерации и поддержке депутатов Архангельской гордумы, правительства области, администрации города в Исакогорке была  создана спортивная база гребли. Сейчас здесь предусмотрены все условия для занятий спортом. В секции занимаются 100 человек, работает 3 тренера. Спортивная база стала стимулом развития для всего округа. Молодежь увлечена спортом, ведет здоровый образ жизни. Отличный показатель интереса - дети приезжают на тренировки даже из других районов», - рассказал депутат Архангельской городской Думы Владимир Хотеновский.

По итогам соревнований победители вошли в сборную команду Архангельской области – они представят Поморье на всероссийских соревнованиях.

 

10 июль 18:01 | : Будни

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