Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область прирастает… Новой Землей

На ближайшей сессии Архангельского областного Собрания депутаты рассмотрят проект областного закона «О преобразовании городского округа Архангельской области «Новая Земля» путем изменения вида данного муниципального образования с городского округа на муниципальный округ». Законопроект станет завершающим в череде инициатив по территориальной организации местного самоуправления.

Население будущего округа согласно данным на 2025 год составляет 2379 человек. Новая Земля отличается тем, что ее избиратели всегда голосуют… как надо.

Сейчас Новая Земля является городским округом. Однако муниципалитет не соответствует требованиям, предъявляемым к территориям городских округов по плотности населения и наличию в составе городских населенных пунктов. Так, плотность населения там ниже средней плотности населения в Российской Федерации более чем в пять раз.

17 март 12:29

Архивы

Март 2026 (186)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20