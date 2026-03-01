Архангельская область прирастает… Новой Землей

На ближайшей сессии Архангельского областного Собрания депутаты рассмотрят проект областного закона «О преобразовании городского округа Архангельской области «Новая Земля» путем изменения вида данного муниципального образования с городского округа на муниципальный округ». Законопроект станет завершающим в череде инициатив по территориальной организации местного самоуправления.

Население будущего округа согласно данным на 2025 год составляет 2379 человек. Новая Земля отличается тем, что ее избиратели всегда голосуют… как надо.

Сейчас Новая Земля является городским округом. Однако муниципалитет не соответствует требованиям, предъявляемым к территориям городских округов по плотности населения и наличию в составе городских населенных пунктов. Так, плотность населения там ниже средней плотности населения в Российской Федерации более чем в пять раз.