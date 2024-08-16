Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Онежский район ожидает новая жизнь

И с новым названием. На предстоящей сессии Архангельского областного Собрания депутатов будет рассмотрен законопроект о преобразовании Онежского муниципального района в муниципальный округ. Напомним, там недавно сменился и «капитан». Подробности от издания «Регион 29»:

-   Переходный период запланирован до 1 января 2025 года. Онежский район станет 16-м по счету преобразованным муниципалитетом.

В период с 7 июня по 2 июля в городских и сельских поселениях прошли публичные слушания, на которых жители поддержали инициативу главы района Веры Пономаревой о преобразовании муниципалитета.

Поддержали эту инициативу и представители органов местного самоуправления. После этого документы были направлены в региональный парламент. Как отмечено, цель отказа от двухуровневой системы местного самоуправления — повышение эффективность работы местных властей.

Председатель комитета областного Собрания по законодательству и судебно-правовым вопросам Александр Фролов сообщил, что в законопроекте предусмотрен переходный период преобразования муниципальных образований и проведения муниципальных выборов в Онежском муниципальном округе — со дня вступления в силу положений законопроекта до 1 января 2025 года. В случае, если в течение переходного периода органы местного самоуправления Онежского муниципального округа не будут сформированы, то переходный период будет продлен до 1 января 2026 года.

В течение переходного периода решение вопросов территории будет возложено на существующие органы местного самоуправления.

Напомним, преобразование муниципального управления в районах области началось в 2020 году. На сегодня уже преобразовано 15 муниципалитетов. 

10 сентябрь 07:52 | : Политика

Главные новости


Если что-то кое-где у вас порой. Депутаты АрхГорДумы за неделю
А был ли юбилей? Сомнения архангелогородца Михаила

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (111)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20