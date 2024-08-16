Онежский район ожидает новая жизнь

И с новым названием. На предстоящей сессии Архангельского областного Собрания депутатов будет рассмотрен законопроект о преобразовании Онежского муниципального района в муниципальный округ. Напомним, там недавно сменился и «капитан». Подробности от издания «Регион 29»:

- Переходный период запланирован до 1 января 2025 года. Онежский район станет 16-м по счету преобразованным муниципалитетом.

В период с 7 июня по 2 июля в городских и сельских поселениях прошли публичные слушания, на которых жители поддержали инициативу главы района Веры Пономаревой о преобразовании муниципалитета.

Поддержали эту инициативу и представители органов местного самоуправления. После этого документы были направлены в региональный парламент. Как отмечено, цель отказа от двухуровневой системы местного самоуправления — повышение эффективность работы местных властей.

Председатель комитета областного Собрания по законодательству и судебно-правовым вопросам Александр Фролов сообщил, что в законопроекте предусмотрен переходный период преобразования муниципальных образований и проведения муниципальных выборов в Онежском муниципальном округе — со дня вступления в силу положений законопроекта до 1 января 2025 года. В случае, если в течение переходного периода органы местного самоуправления Онежского муниципального округа не будут сформированы, то переходный период будет продлен до 1 января 2026 года.

В течение переходного периода решение вопросов территории будет возложено на существующие органы местного самоуправления.

Напомним, преобразование муниципального управления в районах области началось в 2020 году. На сегодня уже преобразовано 15 муниципалитетов.